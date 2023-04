Wat is spatial audio, waar vind je het en hoe beluister je het?

Dat spatial audio (of in het mooi Nederlands: ruimtelijke audio) een ding is, daar moet je echt niet aan twijfelen. Je moet niet lang rondkijken om te zien dat er de laatste tijd heel wat pogingen zijn om de traditionele stereoweergave te vervangen door iets beters, onder meer door Apple maar ook Sony en Sonos. Is het woord ‘beter’ in die vorige zin op z’n plaats? Tja, dat debat gaan we in dit artikel niet voeren, maar de discussie leeft onder muziekliefhebbers echt wel. Er zijn nu eenmaal heel wat traditionele muziekfans die huiveren bij het idee van muziek dat uit verschillende hoeken komt. Je kunt wel opmerken dat het begrip van wat ‘beter’ is, sterk vast hangt aan wat je gewoon bent en daarom verkiest. Iets gelijkaardig heb je bij de discussie over hogere framerates bij films. Technisch zijn meer frames, zoals de 48 fps waarin ‘The Hobbit’ werd gedraaid of de 120 fps van Ang Lee’s ‘Gemini Man’, superieur aan de 24 plaatjes per seconde die we al decennia kennen. Maar toch vinden veel filmliefhebbers de realistischere hogere framerates onnatuurlijker ogen.

Maar wat die traditionele stereofan er ook van mag vinden, feit is dat er voor het eerst een groot aanbod aan muziek uitkomt dat niet in 2-kanaalsstereo werd gemixt. Ga naar Apple Music, Tidal, Deezer en anderen, en je zult heel veel muziek vinden in ‘spatial audio’. Uiteraard zijn er al eerder pogingen geweest om die beperkte stereoweergave (die al een upgrade was ten opzichte van mono) te verbreden naar meerkanaals. In de jaren zeventig had je bijvoorbeeld een kleine hype rond quadraphonic sound (4 kanalen) bijvoorbeeld, en rond de eeuwwisseling introduceerden Philips en Sony de SACD als opvolger voor de gewone muziek-cd. Zo’n SACD kon optioneel een 5.1-mix bevatten. Een echt groot succes werd het echter nooit, al blijven er tot op heden nog kleine labels SACD’s uitbrengen met dergelijke surroundmixes. Het gaat dan vooral om klassieke muziek, bij labels als 2L en LSO. Al lijken ook zij stilaan de voorkeur te geven aan Blu-ray audiodiscs.