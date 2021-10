Android 12 officieel gelanceerd, update verschijnt binnen enkele weken

Google kondigt maandagavond Nederlandse tijd aan via zijn Android Developer Blog dat de bron van Android 12 officieel beschikbaar is via het Android Open Source Project (ASOP). Dat betekent dat de nieuwste versie van het besturingssysteem eindelijk openbaar in gebruik genomen kan worden.

Android 12 beschikbaar

Android 12 was eerder al beschikbaar in bètavorm. Sinds afgelopen mei konden eigenaars van een Pixel-smartphone zich aanmelden voor de bèta. Je had daarvoor tenminste een Pixel 3 voor nodig, of een recenter model.

Nu de upgrade dan officieel uitgebracht is, wat betekent dat voor de vele Android-gebruikers? Meestal is het zo dat eerst de eigenaars van Googles eigen smartphones aan de beurt zijn en de upgrade ontvangen. Dat moet dan ook in de komende weken gaan gebeuren, aldus de zoekmachinegigant. Toestellen uit de vlaggenschiplijnen van Samsung, OnePlus, Oppo, Vivo, Xiaomi en meer komen later in 2021 of vroeg in 2022 aan de beurt. Helaas is er nog geen specifieke tijdlijn beschikbaar.

Android 12 voert een aantal veranderingen door aan het besturingssysteem. Er zijn dit keer veel veranderingen aan de voorkant. Wellicht moet je na het upgraden dus even wennen aan het nieuwe uiterlijk of het feit dat bepaalde knoppen en functies nu ergens anders te vinden zijn. De nieuwe designtaal wordt Material You genoemd en is een voortzetting van het oudere Material Design van het bedrijf.