De Marantz MODEL 50 is een volledig analoge klasse AB geïntegreerde amp met een vermogen van 2 x 70 watt. De in oktober 2023 gelanceerde nieuwkomer is gebaseerd op het platform van de MODEL 40n, een alles-in-één-versterker met streaming en HDMI. Hij wordt door Marantz opgevoerd als de ideale partner voor de Marantz CD 50n. Vooral als je muziek wil maken met digitale bronnen, want naar digitale in- en uitgangen op de MODEL 50 is het tevergeefs zoeken. Enerzijds omdat de Japanners vasthouden aan de warmte en de dynamiek die kenmerkend zijn voor een analoge versterker. Anderzijds om het risico op storing door complexe digitale schakelingen uit te sluiten.

De MODEL 50 biedt zes analoge ingangen, waaronder een om een platenspeler aan te sluiten op een hoogwaardige moving magnet phono-versterker. Hiermee is hij geschikt voor alle mogelijke broncomponenten. Met 70 watt per kanaal beschikt de Model 50 over flink wat power. Die kracht heeft hij te danken aan de dubbele vermogensversterking en de door Marantz ontwikkelde HDAM-technologie, voluit Hyper-Dynamic Amplifier Module. Door zijn versterkingsgedeelte kan de MODEL 50 veeleisende speakers aansturen en behoudt hij in alle omstandigheden de controle. Dit resulteert in een uitzonderlijk lage vervormingsgraad, een hoge nauwkeurigheid en detaillering, transparantie en vooral veel muzikaliteit.