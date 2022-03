Hoe begin je aan een smarthome?

Beginnen aan het bouwen van een smarthome is niet zo moeilijk. Misschien heb je het zelfs al gedaan, door bijvoorbeeld een slimme thermostaat of slimme speaker in huis te nemen. De kans is groot dat je je lampen al bedient met een app. In die gevallen ben je dus al begonnen met het aanleggen van een smarthome. Er zijn veel retrofitoplossingen: smarthomeproducten die passen in bestaande systemen zonder dat daar veel investering of werk voor nodig is. Je hoeft dus niet per se een heel nieuws huis te bouwen of te kopen hiervoor.

Een goed voorbeeld daarvan is het slim maken van je koelkast of wijnklimaatkast door er sensoren op te monteren of in te plaatsen. Zo kun je met een deursensor automatisch meldingen versturen zodra de deur te lang openstaat. Met een sensor in de wijnklimaatkast kun je zelf de temperatuur en luchtvochtigheid in de gaten houden. Met nieuwe technologie zorg je ervoor dat je ‘oude’ apparaat slim wordt gemaakt. En dat zonder dat je gelijk een slimme koelkast of wijnklimaatkast hoeft te kopen. Overigens geldt hetzelfde principe voor veel andere producten en toepassingen. Zo kun je met een slimme actor achter je lichtschakelaar een lamp slim maken of met een slimme stekker een apparaat slim maken.

Wanneer je van plan bent om meer met een smarthome in het algemeen te gaan doen en meer producten wilt toevoegen en met elkaar wilt laten samenwerken, dan moet je op verschillende dingen letten. Helemaal als je alles vanuit één centraal punt wil kunnen bedienen. Wil je alles met de Google Assistent aansturen? Dat kan, let dan op het logo van de Google Assistent op de verpakking. Datzelfde geldt wanneer je op zoek bent naar ondersteuning voor Amazon Alexa of Apple Homekit. Als je met een hub (een centrale plek waarmee alles gekoppeld en geautomatiseerd wordt) wilt werken moet je letten op protocollen, zoals bijvoorbeeld Z-Wave en Zigbee, Thread, WiFi en Bluetooth. Mochten jouw apparaten nou niet allemaal dezelfde protocollen ondersteunen, dan is het soms weleens lastig om ervoor te zorgen om alle apparaten onderling met elkaar te kunnen laten communiceren. Oplossingen hiervoor zijn zogenaamde hubs die meerdere protocollen ondersteunen. Denk aan een Homey Pro, Fibaro Home Center en Home Assistant. Meer informatie over protocollen en platformen lees je via onderstaande link.