Amazon Alexa in Nederland gebruiken: Zware concurrentie voor Google?

Wat is Amazon Alexa?

Amazon Alexa is de slimme assistent van webwinkelgigant Amazon. In feite kun je Alexa vergelijken met Google Assistant. Het is een slimme assistent die je vragen kunt stellen en waarmee je je smarthome kunt bedienen. Dit kan zowel via de Amazon Alexa-app als via de slimme speakers en slimme displays van het bedrijf. Waar je bij de slimme speakers van Google ‘Hey Google’ of ‘OK Google’ moet roepen om de slimme assistent te laten luisteren, daar gebruik je bij de slimme speakers van Amazon het woord ‘Alexa’. Vervolgens kun je vragen stellen, timers zetten, je favoriete radiostation luisteren, Spotify bedienen, je slimme lampen aanzetten en vrijwel alle andere commando’s geven die je ook kent van de speakers van Google.

Bij Amazon Alexa zul je dit alleen wel in het Engels of Duits moeten doen. De virtuele assistent spreekt, in tegenstelling tot Google Assistant, namelijk geen Nederlands. Dat is natuurlijk een groot nadeel en toont meteen de grote populariteit van Google Assistant aan. Daar kun je gewoon in je eigen taal tegen praten. Of en wanneer de ondersteuning voor de Nederlandse taal komt naar de slimme speakers van Amazon blijft nog onduidelijk. Schrijf de slimme assistent van Amazon echter niet direct af, want Amazon heeft een paar leuke extra’s toegevoegd die we niet bij Google Assistant vinden.