Van Deynen smart solutions pakt uit met Top hifi audio show

Tijdens de Top hifi audio show kunnen muziekliefhebbers genieten van demonstraties met absolute topmerken uit de audiowereld. Van Deynen geeft nog niet alle ‘specials’ prijs maar kan wel vertellen dat o.a. de Thorens Soundwall HP 600 luidspreker voor deze show speciaal naar Sint Nicolaasga wordt gehaald. Deze top-of-the-line luidspreker met een uitgesproken design gaat samen met de Monitor Audio Hyphn, eveneens een bijzonder vormgegeven en krachtige luidspreker, en de PIEGA Master Line Source 2 zeker de show stelen.

Mekka voor liefhebbers

Deze exclusieve showcase biedt de perfecte gelegenheid om het beste van het beste in geluidskwaliteit te ervaren en de passie voor audio naar een hoger niveau te tillen. Met merken als McIntosh, Sonus faber en Fezz in huis is Van Deynen smart solutions het Mekka voor echte audio liefhebbers. Ook op het gebied van versterkers zullen bezoekers versteld staan. Van Deynen haalt de beste voor- en eindversterkers in huis voor deze show. Kortom, deze show is een must-visit voor de echte liefhebbers.

Praktische informatie

De Top hifi audio show vindt plaats op 15, 16 en 17 februari van 10.00 – 17.00 uur. Op zaterdag 15 februari is er vrije inloop. Op zondag 16 februari en maandag 17 februari worden er tijdslots gehanteerd. Bezoekers kunnen een tijdslot reserveren voor een persoonlijke audiobeleving. Een tijdslot reserveren kan via www.van-deynen.nl/hifi-show/. De show vindt zoals gebruikelijk plaats in het Experience center van Van Deynen aan de Tsjûkemarwei 21b in Sint Nicolaasga.

Over Van Deynen smart solutions

Van Deynen smart solutions is een expert in hoogwaardige audioproducten en slimme technologieën. Met een passie voor perfectie biedt Van Deynen klanten innovatieve oplossingen die de zintuigen prikkelen en verwachtingen overtreffen. In het ultramoderne Experience center kunnen bezoekers allerlei ervaringen opdoen op het gebied van audio, video en domotica. Ook worden er regelmatig shows georganiseerd om samen de passie voor dit alles te kunnen delen met o.a. audio- en technologieliefhebbers.

Kom en ervaar het zelf!

Mis deze unieke kans niet om de magie van audio te beleven. De toegang tot de show is gratis. Meer informatie over de show is te vinden op www.van-deynen.nl/hifi-show/.