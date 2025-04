Gato Audio kan worden gerekend tot een van de meest toonaangevende audiomerken van Deense bodem en onderstreept de leidende positie van Denemarken op de ranglijst van high-end audiolanden in Europa. Dit ondanks Nederland en de UK per land meer high-end audioproducenten kennen. Waarom zien we Denemarken dan toch vaak als hét premium audioland ter wereld? Dit vind ik een hele goede vraag waar ik zelf het kant en klare antwoord niet op heb. Het grootste verschil is misschien de combinatie van een bovengemiddeld prestatieniveau én de aantrekkelijke optiek van het Deense design. Maar wat is nu Deens design? Kijk je naar meubilair, dan is het de briljante eenvoud in de ontwerpen en het gebruik van eerlijke materialen. In de techniek en meer specifiek hifi ligt dit anders. Hier is veel vaker sprake van het vinden van de gevoelige balans tussen industrieel ontwerp, een stijlvolle, niet over de top vormgeving en een tijdloos karakter waarmee ook de Deense audiofabrikanten overal ter wereld harten steelt.

En dan is er Gato Audio. De audiofabrikant in het high-end audiosegment die deze voorgaande alinea nog eens een trede of drie in niveau overtreft. Zelf ken ik de vormgeving van Gato al vele jaren en kan me niet herinneren dat de vormgeving van deze hifi componenten me ooit koud liet. Wat een prachtige organische en haast vrouwelijke vormen. Wanneer ik een audiocomponent van Gato tegenkom kan ik het niet helpen om met mijn vingers teder de bovenplaat te strelen en kan me niet voorstellen dat ik de enige ben die een dergelijk afwijkend gedrag vertoont. Wat een fraaie vormgeving. Wat een mooi materiaalgebruik en bovenal, wat een sublieme fit en finish waarmee deze componenten de fabriek verlaten. Is het liefde? Is het lust? Net als bij een eerste liefde, komt de lust bij mij op de eerste plek. Wat een lekker snoepje. De liefde gaat misschien ook wel komen.