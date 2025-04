Google brengt geen nieuwe Nest-thermostaten meer uit in Europa

Er gaat het nodige veranderingen omtrent de Nest-thermostaten, zo laat Google weten. Zo stopt Google de ondersteuning voor de 1e en 2e generatie. Deze verschenen in respectievelijk 2011 en 2012 (2014 in Europa). Op 25 oktober 2025 stopt Google volledig met de ondersteuning. Je krijgt dus geen nieuwe software-updates en kan ze niet meer bedienen vanaf je telefoon of via de Google Assistant. Wel kan je de temperatuur en schema’s direct op het apparaat blijven bedienen. Ze veranderen hiermee dus in een ‘domme’ thermostaat. Google biedt Europese gebruikers een korting van 50 procent op de Tado Smart Thermostat X Starter Kit ter vervanging.

Geen nieuwe Nest-thermostaten meer in Europa

Nest-thermostaten vanaf de 3e generatie blijven voorlopig gewoon wereldwijd ondersteund worden. Toch gaat er voor Europa nog meer veranderen. Volgens Google is Europa echt uniek met zoveel verschillende manieren van verwarmen en grote verschillen in hardware- en software benodigdheden dat het echt een uitdaging is om Nest-thermostaten op onze markt te brengen. Google heeft daarbij dan ook een drastisch besluit genomen. Nieuwe modellen worden niet meer in Europa uitgebracht. Je kunt de huidige 3e generatie (2015) en Nest Thermostat E (2018) nog gewoon blijven kopen zolang de voorraad strekt. Google zal ze voorlopig ook wereldwijd van updates blijven voorzien. Nieuwe modellen hoef je echter niet meer te verwachten.