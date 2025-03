Wat kan AI (artificial intelligence) toevoegen aan jouw tv-beleving?

Beeldverwerking met AI

De kern van AI-gestuurde beeldverbetering ligt in de processors die in moderne televisies zijn ingebouwd. Deze processors voeren complexe algoritmen uit die beelden analyseren en verbeteren. Een van de meest prominente toepassingen is AI-upscaling, waarbij de resolutie van content met een lagere resolutie wordt verhoogd naar 4K of 8K. Traditionele upscaling-methoden kunnen leiden tot onscherpte en artefacten, maar AI-upscaling maakt gebruik van machine learning om patronen in de beelden te herkennen en te voorspellen hoe de ontbrekende pixels eruit zouden moeten zien. De processor analyseert de textuur, randen en andere details van het beeld en gebruikt deze informatie om een scherper en gedetailleerder beeld te creëren. Naast upscaling kunnen AI-processors ook andere aspecten van de beeldkwaliteit optimaliseren, zoals kleur, contrast en helderheid. Door de inhoud van het scherm te analyseren, kan de processor de beeldinstellingen dynamisch aanpassen om de beste kijkervaring te bieden. Sommige tv’s gebruiken AI om objecten in het beeld te herkennen en de beeldinstellingen specifiek voor die objecten te optimaliseren. Bijvoorbeeld, de processor kan de kleur van de lucht intensiveren of de textuur van een object verscherpen. Ook wordt AI gebruikt om ruis in beelden te verminderen. Ruis kan ontstaan door verschillende factoren, zoals slechte signaalkwaliteit of compressie. De processor analyseert het beeld en identificeert ruispatronen. Vervolgens worden algoritmen gebruikt om de ruis te verwijderen zonder de details van het beeld te vervagen. Tot slot kan er gekeken worden naar de content an sich en bepaald worden of je bijvoorbeeld naar sport, een talkshow of een film kijkt. Aan de hand hiervan kan dan de juiste beeldmodus automatisch gekozen worden.