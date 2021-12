Smarthome: Terugblik op 2021 en vooruitblik op 2022

Smarthome in 2021

Multiscope heeft een onderzoek gehouden onder 5.200 Nederlanders in de vijfde editie van de Smart Home Monitor in de zomer van 2021. Zo blijkt het bezit van smarthome-producten alleen maar toe te nemen. In 2021 blijkt 50 procent van de huishoudens één of meerdere smarthome-producten in huis te hebben. Ter vergelijking. In 2020 ging het om 42 procent en in 2018 om 36 procent van de huishoudens, aldus Multiscope. Een ongekend sterke stijging dus en de groei lijkt nog niet af te vlakken.

Wat is er dan vooral zo populair? Op de eerste plek vinden we slimme verlichting en schakelaars. Een stijging in een jaar tijd van 21 procent naar 27 procent van de huishoudens. Op de tweede plek de slimme speakers met een stijging van 19 procent naar 23 procent. De top 5 bestaat verder uit energie en verwarming (19 procent), beveiliging en veiligheid (19 procent) en huishouden en comfort (14 procent). Ook in 2021 blijkt gemak en comfort de grootste drijfveer om slimme producten te kopen, terwijl ook kostenbesparing als reden opgegeven wordt. En hoe zit het met de andere helft van de huishoudens die geen slimme producten in huis hebben? Zij geven aan dat de huidige apparaten nog prima voldoen of dat ze de meerwaarde van een slim product (nog) niet zien.

Een productcategorie wat een enorm sterke stijging liet ziet zijn de videodeurbellen. In september 2020 maakten 500.000 Nederlandse huishoudens gebruik van een slimme deurbel. Een jaar later zijn dit er 640.000. Marktleider in Nederland is overigens Ring met een marktaandeel van maar liefst 32 procent. De concurrentie volgt op grote afstand met Nest (7 procent), Honeywell (5 procent), DoorSafe (4 procent), Doorbird (3 procent) en Byron (2 procent).