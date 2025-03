Video

Cinematic Slow Motion is een nieuwe uitblinker. De iPhone 16 Pro filmt hierbij in 4K op 120 fps. Daar is zelfs een nieuwe snelheidsregelaar voor aan boord. Het moet gezegd worden dat deze slow motion er gelikt en hoogwaardig uitziet. Videofilmen in deze modus vreet echter intern geheugen. 256 MB is regelmatig niet genoeg. Uitbreiden met een SSD via USB-C of duur intern geheugen tot 1GB valt aan te bevelen!

Voor standaard 4K videowerk scoort de iPhone 16 Po echt goed op 24, 25, 30 en 60P. Er valt weinig verschil te zien met middenklasse camcorders en videofilmende ststeemcamera’s. Zeker niet in Apple ProRes. Dolby Vision (UHD en Full HD) en HDR werden niet vergeten. De Bokeh en scherptediepte vallen aantrekkelijk bij te regelen. Met de eigen Apple camerapp val al veel te doen. Die van Blackmagic is net iets beter.

De iPhone 16 Pro beschikt over behoorlijk wat mogelijkheden voor in camera postproduction. Je hebt bovendien de keuze uit verschillende beeldstijlen En met de nieuwe A18 Pro processor gaat zulks bliksemsnel. V-Logs met een eigen kleurstijl en dynamisch bereik op de iPhone zijn zonder meer mogelijk. De witbalans is dik in orde. De speeltijd bij video is volgens Apple bij de vernieuwde gestapelde accu ruim 30 uur. Externe voeding uit een Powerbank zal dan niet meer nodig zijn.

In een promotiefilmpje van Apple wordt de iPhone 16 Pro (Max) een ‘filmmaking powerhouse’ genoemd. Dat klopt ook wel voor het veldwerk op locatie, flitsende ENG of videoreportages en creatieve cineasten. Baas boven blaas blijft echter de professionele hybride systeemcamera en camcorder.