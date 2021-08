Review: Eufy Floodlight 2K – beveiligingscamera met duolampen en sirene

In gebruik en beeldkwaliteit

Je bevestigt Eufy Floodlight 2K op de buitenmuur, want dit is een beveiligingscamera voor outdoor-gebruik. Let daarbij goed op de locatie, want dit apparaat heeft wel stroom nodig. Sterker nog: er wordt geen stekker meegeleverd, het biedt een korte draad met uitstekende elementen die je zelf moet installeren alsof het een lamp is. Kortom, de fysieke installatie is best een ingewikkeld proces, waardoor Eufy’s beveiligingscamera met floodlights aanzienlijk minder laagdrempelig is dan de meeste andere smarthomeproducten op de markt.

Er zijn echter ook positieve kanten op te merken aan deze set, naast de luxe uitvoering. Het camerabeeld is enorm scherp en kleurrijk. Hij biedt een resolutie van 2K en dat is te merken. Bovendien ben je niet een maandelijks bedrag kwijt aan een abonnement, waardoor je de camera volop kunt gebruiken. Beelden worden lokaal opgeslagen en kan je direct vanuit de Eufy Security-app bekijken. Ook is er een nachtvisie op het apparaat, waardoor je juist wanneer je niet wakker bent om zelf een oogje in het zeil te houden, toch kunt zien wat zich zoal voordoet op je terrein. Het apparaat is ook goed bestand tegen het Nederlandse weer: hij kan zowel tegen felle zon en warmte als regen en kou.

De lampen op dit apparaat zijn enorm fel: zo fel dat Eufy er stickers op heeft geplakt, zodat je jezelf niet verblindt tijdens de installatie en het instellen ervan. De twee led-lampen bieden LED-lampen die wel 2.500 lumen kunnen produceren. Het licht kan daarbij een aanzienlijk grotere hoek aanlichten dan de camera kan filmen, want die heeft wel een klein beetje tunnelvisie. Het had beter geweest als de kijkhoek van de camera iets groter was dan de 140 graden die hij nu biedt, maar als je hem op een slimme plek plaatst, dan kun je er alsnog veel uithalen.