Nothing Phone (3a) en (3a) Pro aangekondigd met betere camera’s

De Nothing Phone (3a) en (3a) Pro zijn de opvolgers van de vorig jaar gelanceerde Nothing Phone (2a). Het zijn betaalbare smartphones in het goedkopere middensegment. Beide smartphones delen erg veel specificaties, maar verschillen op het gebied van de camera. De bekende LED-verlichting van Nothing op de achterkant van de smartphones is terug en geven onder andere notificaties aan. Beide smartphones hebben een groot amoled-scherm van 6,77-inch met een Full HD-resolutie, adaptieve 120Hz-verversingssnelheid en een piekhelderheid van 3.000 nits. Aan boord vinden we de Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 met 8 of 12 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 5.000 mAh en kan met 50W weer opgeladen worden.

Het grote verschil tussen beide toestellen zit in de camera’s. Beide smartphones beschikken over een hoofdcamera van 50 megapixel, maar die van het Pro-model beschikt over een betere autofocus. De selfiecamera op de Pro is daarnaast 50 megapixel met een grotere sensor dan de 32 megapixel op de reguliere Nothing Phone (3a). De ultragroothoekcamera van acht megapixel is op beide smartphones identiek, maar de telephotocamera is aanzienlijk beter op het Pro-model dankzij de periscooplens met 3x optische zoom. De reguliere Phone (3a) heeft een reguliere telelens met 2x optische zoom.

De smartphones draaien op Nothing OS 3.1 dat is gebaseerd op Android 15. Je krijgt drie grote Android-updates en zes jaar beveiligingsupdates. Beide toestellen zijn waterbestendig dankzij IP64.

Prijs en beschikbaarheid

De pre-orders zijn vanaf nu open via de website van Nothing. Vanaf 11 maart liggen beide smartphones in de winkel. De Nothing Phone (3a) is verkrijgbaar met 8+128GB voor 349 euro of 12+256GB voor 399 euro in de kleuren zwart, wit en blauw. De Nothing Phone (3a) Pro met 12+256GB voor 479 euro in de kleuren grijs en zwart.