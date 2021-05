Project Chip wordt Matter: dit wil je weten over de smarthomestandaard

Wat is Matter (Project Chip)?

Matter is een royalty-free, opensource connectiviteitsstandaard voor in een smarthome. De standaard moet ervoor zorgen dat de apparaten in huis perfect op elkaar afgestemd kunnen worden, omdat ze als het ware deze taal spreken. Daardoor kunnen verschillende soorten Internet of Things-apparaten mogelijk voor het eerst met elkaar communiceren, terwijl de communicatie tussen andere apparaten juist verbetert. Matter was eerst Project Chip, waar de letters Chip staan voor Connect Home of IP (Internet Protocol). Dat kunnen we nu dus vergeten.

De standaard is onderdeel van de Zigbee Alliance, die dankzij Matter een andere naam gekregen heeft: Connectivity Standards Alliance. De Connectivity Standards Alliance is verantwoordelijk voor het uitbouwen en promoten van het platform. Het idee achter Matter is dat smarthomeproducten gemakkelijker, veilig en zonder gedoe te gebruiken moeten zijn. Door te bouwen op het Internet Protocol kan er gecommuniceerd worden via veel wegen. Denk dan aan smarthome-apparaten, mobiele applicaties, de cloud en andere technologieën.