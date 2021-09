Philips Hue-producten voor najaar 2021 aangekondigd

Signify onthult de Philips Hue-producten die je dit najaar in de winkels kunt verwachten. Tot de nieuwe producten behoren vier nieuwe gradientproducten, nieuwe White ambiance Filament-lampen, krachtigere slimme lampen en nieuwe badkamer- en plafondlampen. Tot slot komen er updates voor de app die de allereerste integratie tussen licht en de muziek van Spotify toevoegt.

Philips Hue en Spotify

De Philips Hue + Spotify-integratie moet licht en muziek op een unieke manier samenbrengen. Na het koppelen van je Philips Hue- en Spotify-accounts, verzamelt de Philips Hue-app de metadata van elk nummer dat via Spotify wordt afgespeeld, ongeacht het apparaat. Vervolgens wordt een lichtscript gemaakt waarmee je lampen niet alleen reageren op de beat van het nummer, maar ook op het genre en de sfeer. In het nieuwe tabblad Sync van de Philips Hue-app kan je de helderheid, intensiteit en het kleurenpalet van je lampen aanpassen.

De Philips Hue + Spotify-integratie wordt vanaf 1 september 2021 gratis en wereldwijd uitgerold als een early access-programma voor gebruikers van de meest recente versie van de app. Na oktober 2021 zal de functie een permanent onderdeel zijn van de app.

Gradientproducten en meer

Daarnaast mogen we rekenen op meer gradientproducten van het bedrijf, zoals de Philips Hue Play gradient light tube. Deze light tube is voorzien van gradienttechnologie waarmee meerdere kleuren licht in één lamp of armatuur worden gemengd en is speciaal ontworpen om boven of onder een televisie te plaatsen.

De gradienttechnologie heeft ook andere Philips Hue-producten verbeterd, zoals de vernieuwde gradient Signe vloer- en tafellampen, verkrijgbaar in zwart of wit, en de ambiance gradient lightstrip. Deze nieuwe lichtstrip biedt niet alleen alle flexibiliteit van de gewone lightstrip, maar heeft ook de mogelijkheid om kleurrijk licht te mengen.

Alle Philips Hue Filament-lampen zijn nu ook verkrijgbaar in White ambiance, waardoor het mogelijk is om elke tint van warm tot koel wit licht te gebruiken. Deze slimme ledlampen in vintage stijl verlichten kamers met blauwachtig licht wanneer je je moet concentreren, en dimmen vervolgens naar gouden tinten om een warme sfeer te creëren. Daarnaast komt er ook een White Filament E14-kaarslamp.

De slimme lampen in de portfolio’s White, White ambiance en White and color ambiance zijn daarnaast verkrijgbaar in varianten van 1100 en 1600 lumen.

Plafondlampen en badkamerverlichting

Het Philips Hue Surimu-plafondpaneel sluit vlak aan op het plafond en is verkrijgbaar in zowel rechthoekige als vierkante ontwerpen. De Philips Hue Enrave-plafondlamp is verkrijgbaar in zwart en wit en biedt warm tot koel wit licht voor de woonkamer, slaapkamer of keuken. De Enrave is ook verkrijgbaar als hanglamp, die licht naar beneden schijnt op een eettafel of keukeneiland en tegelijkertijd een gloed naar boven werpt.

Dan hebben we nog de verchroomde Philips Hue Xamento-inbouwspots voor in de badkamer. Daarnaast biedt de Philips Hue Devere-plafondlamp een combinatie van krachtig warm tot koel wit licht en indirecte lichteffecten.

Updates voor de applicatie

Vanaf 1 september is de nieuwe app voorzien van dynamische scènes. In plaats dat elk licht slechts één kleur behoudt, zorgen dynamische scènes ervoor dat de lampen in een kamer of zone langzaam overgaan doorheen de verschillende kleuren van de scène en een sfeer creëren die anders is dan alle andere.

Daarnaast kondigt Signify een andere nieuwe functie aan die in het najaar van 2021 aan de Hue-scènegalerij toegevoegd wordt. Met scènes die 24 uur duren, passen je lampen hun kleur en helderheid aan naarmate de tijd verstrijkt. De eerste nieuwe scène, natuurlijk licht, bootst de beweging van de zon na gedurende de dag met warm tot koel wit licht om je productiviteit te ondersteunen. De tijdsblokken kun je aanpassen op basis van je dagelijkse routine.

De Philips Hue Play HDMI Sync Box wordt niet vergeten. Je kunt je Sync Box updaten om compatibel te zijn met de nieuwste gameconsoles met 120Hz-ondersteuning. De Box ondersteunt 120 Hz met een beeldresolutie van 1080p en 1440p. Als alternatief, als de hoogste beeldresolutie de voorkeur heeft, blijft de huidige sync box ook een 4K-beeldresolutie ondersteunen tot een verversingssnelheid van 60 Hz.

Beschikbaarheid en adviesprijzen

Hieronder zie je een overzicht van alle nieuwe producten van de fabrikant, met daarachter de prijs en releasedatum.

Ambiance gradient lightstrip (beschikbaar vanaf 14 september in Europa): €59,99 (1m) / €149,99 (2m)

Gradient Signe tafel- en vloerlamp (beschikbaar vanaf 14 september in Europa): €199,99 (tafel) / €299,99 (vloer)

Play gradient light tube (beschikbaar vanaf 26 oktober in Europa): €179,99 (compact) / €199,99 (bredere versie)

White ambiance Filament bulbs (beschikbaar vanaf 1 september in Europa): €29,99 (A60) / €39,99 (ST64) / €39,99 (G93) / €49,99 (ST72) / €49,99 (G125)

White, White ambiance en White and color ambiance 1100 lumen (US 75W) bulbs (beschikbaar vanaf 1 september in Europa): €19,99 (1-pack White) / €34,99 (1-pack White ambiance) / €59,99 (1-pack White and color ambiance)

White, White ambiance en White and color ambiance 1600 lumen (US 100W) bulbs (beschikbaar vanaf 12 oktober in Europa): €24,99 (1-pack White)/ €49,99 (1-pack White ambiance) / €69,99 (1-pack White and color ambiance)

White Filament kaarslamp (beschikbaar vanaf 1 september in Europa): €29,99 (1-pack) / €49,99 (2-pack)

Surimu plafondpaneel (beschikbaar vanaf 14 september in Europa): €269,99 (1200 x 300 mm) / €269,99 (600 x 600 mm)

Enrave plafondlamp (beschikbaar vanaf 12 oktober in Europa): €99,99 (S) / €159,99 (M) / €219,99 (L) / €259,99 (XL)

Enrave hanglamp (beschikbaar vanaf 12 oktober in Europa): €239,99

Devere plafondlamp (beschikbaar vanaf 12 oktober in Europa): €169,99 (M) / €229,99 (L)