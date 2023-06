Updatebeleid: Zo lang krijg je updates voor je smartphone

OS-updates en beveiligingsupdates

We onderscheiden twee verschillende soorten updates. Zo zijn daar OS-updates, oftewel besturingssysteemupdates. Dit zijn vaak grote updates voor een nieuwe versie van Android of iOS. Vaak krijg je nieuwe functies tot je beschikking. Zie een OS-update als een nieuwe versie van Windows voor je pc. Zo werd Windows XP ooit opgevolgd door Windows Vista en niet al te lang geleden werd Windows 10 opgevolgd door Windows 11. Zo zit het ook met OS-updates voor je telefoon, waar we Android zien bij Android-telefoons en de smartphones van Apple draaien op iOS. De nieuwste versie van Android is Android 13 en bij Apple draaien de smartphones op iOS 16. Meestal zien we eens per jaar een grote OS-update voorbij komen voor zowel Android als iOS.

Naast OS-updates zien we de beveiligingsupdates. Deze kunnen maandelijks verschijnen, per twee maanden, per kwartaal of zelfs per half jaar. Deze lossen de veiligheidsproblemen van je toestel op. Kwaadwillenden zijn voortdurend op zoek naar zwakke plekken in besturingssystemen om hier voordeel uit te halen. Denk bijvoorbeeld aan criminelen die toegang willen tot persoonlijke gegevens of mensen die op je geld uit zijn. Deze kwetsbaarheden moeten natuurlijk voortdurend gedicht worden, zodat jij veilig kan internetbankieren of mailtjes kan versturen zonder dat er iemand meekijkt. Beveiligingsupdates beschermen jouw smartphone en jouw gegevens en zijn dus cruciaal om veilig met je smartphone om te kunnen gaan. Het mag ook duidelijk zijn dat een oude smartphone die geen beveiligingsupdates meer krijgt, op den duur niet meer veilig is. Internetbankieren op een oud toestel zonder updates raden we dan ook echt af.

Het is goed om te weten dat de teller gaat lopen zodra het toestel is uitgebracht. Krijgt jouw smartphone in totaal drie jaar ondersteuning met grote OS-updates en beveiligingsupdates, maar koop je pas twee jaar na de release dat specifieke toestel? Dan krijg je dus nog maar één jaar updates tot je beschikking. Dit is altijd goed om te realiseren. Des te nieuwer het toestel dat je koopt, des te langer je van updates kunt genieten en jouw smartphone veilig kunt houden.

Een andere vuistregel is vaak (niet altijd) dat, hoe duurder de smartphone is, des te langer je de nieuwste updates voor het toestel krijgt. Een smartphone van 1000 euro krijgt eerder vijf jaar lang de nieuwste updates dan een toestel van 200 euro, dat meestal hooguit twee tot drie jaar updates krijgt. In dit artikel kijken we naar de verschillende smartphoneseries van de bekendste fabrikanten. Zo zie je meteen in één oogopslag hoeveel jaren jij updates kunt verwachten en wanneer het tijd is voor een nieuwe smartphone.