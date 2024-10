Beste games van dit moment – deel 33 (herfst 2024)

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Je zou het misschien verwachten, maar technisch gezien is de game The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom geen vervolg op de remake van The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Ze delen wel dezelfde grafische stijl, maar de gameplay, de wereld en de puzzels zijn allemaal anders. Dit nieuwe Zelda-deel is meer Tears of the Kingdom, maar dan in de stijl van Link’s Awakening. Creativiteit voor de speler staat in elk geval centraal en daar zijn we echtblij mee.

En dat is belangrijk, omdat het nieuwe gameplaysysteem genoeg opties aanbiedt voor het voltooien van de uitdagingen. Je kunt dit keer geen auto’s, robots of constructies maken, maar je kunt wel ‘echoes’ oproepen van bestaande objecten en vijanden uit de schattige wereld, die je tijdens het avontuur tegenkomt. Zo kun je een pot kopiëren en die op elk moment oproepen. Na het oppakken kun je hem weggooien en op die manier een bewaker in een kerker afleiden.

Maar je kunt ook vijanden aan je zijde krijgen, en die voor je laten vechten. Zodoende hoef je zelf geen vinger uit te steken. Al ontgrendel je later wel de optie om Zelda, die zelden het speelbare personage is in dit soort games, zelf te laten vechten. Dit kan slechts beperkt, dus leer het systeem goed kennen. Je kunt verder verschillende objecten opeenstapelen (zoals bedden en houten dozen), en op die manier een pad maken voor jezelf.

Er is ook een systeem aanwezig dat rekening houdt met gewicht. Daardoor is het mogelijk een steen van een bepaalde hoogte te laten vallen, die voor jou iets kapotmaakt, bijvoorbeeld. In de basis voelt The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom wellicht een beetje basaal aan, maar de manier waarop je het nieuwe systeem inzet, biedt veel ruimte voor creatieve oplossingen. Daarom kunnen we deze game van harte aanbevelen aan iedereen met interesse.