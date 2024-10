Android 15 nu beschikbaar voor de Google Pixel-telefoons

De afgelopen jaren hebben de grote Android-updates geen wereldschokkende veranderingen met zich meegebracht. Het verschil tussen Android 14 en Android 15 is wederom ook niet zo groot, maar brengt toch een aantal interessante nieuwigheden met zich mee, vooral op gebied van privacy, beveiliging en online veiligheid in het algemeen. Zo is daar Private Space, een soort kluis waar je gevoelige apps veilig in kunt opslaan, zodat deze niet zichtbaar is voor anderen. Denk aan dating-apps of je bank-app. Ook notificaties van deze apps blijven dan verborgen voor nieuwsgierige meekijkers. Theft Detection Lock maakt gebruik van AI om je data veilig te houden. Als er iemand met je telefoon vandoor gaat zal je telefoon automatisch gelocked worden. Ook kan je dit zelf op afstand doen en zijn er extra verificatievereisten nodig, waardoor dieven eigenlijk niks met je telefoon kunnen doen.

Android 15 voor Pixel 6 en nieuwer

Andere nieuwigheden gaan over de camera, die in Android 15 een speciale modus voor weinig licht krijgt. In donkere omstandigheden moet de camera beter presteren met de functie Low Light Boost. Ook komen er meer mogelijkheden voor Passkeys waarmee je met een klik in kunt loggen. Google brengt Android 15 per direct naar de Pixel-telefoons. Android 15 komt naar de Pixel 6 en nieuwer en ook naar de Fold en de Google Pixel Tablet. Andere fabrikanten als Samsung, Motorola, Oppo en Xiaomi zullen in de komende maanden volgen, maar aangezien die vaak nog een eigen softwareschil over Android gebruiken hebben ze even tijd nodig om alles klaar te maken, mogelijk pas in 2025.