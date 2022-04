Motorola heeft vandaag een nieuw vlaggenschip geïntroduceerd, namelijk de Motorola Edge 30. In feite een iets minder rijk uitgeruste Motorola Edge 30 Pro die we in februari gelanceerd zagen worden. Toch lijkt ook dit toestel over een aantal mooie specificaties te beschikken.

De Motorola Edge 30 beschikt over een oled-scherm van 6,5-inch met een verversingssnelheid van 144 Hz. Het scherm is tevens HDR10+-gecertificeerd. Aan boord vinden we een Qualcomm Snapdragon 778G 5G-processor, 8 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslaggeheugen. Het toestel heeft een batterij van 4.020 mAh die je met 33W kunt opladen. Het toestel beschikt over ip52 en is daarmee geen hoogvlieger wat betreft water- en stofbestendigheid. Overigens draait het toestel op Android 12.

Veel aandacht is uitgegaan naar de camera’s op het toestel. Zo is er een dubbele 50-megapixel camera aanwezig voor de hoofdcamera en de ultra-groothoeklens. Ook zit er een derde camera van twee megapixel achterop voor de diepte. Voorop vinden we een selfiecamera van 32 megapixel. Het toestel is uitgerust met dual stereo speakers met Dolby Atmos-ondersteuning en er is ruimte voor twee simkaarten. Bluetooth 5.2 is ook aanwezig.

Motorola Edge 30 – Prijs en beschikbaarheid

Kies uit de kleuren Meteor Grey, Aurora Green of Supermoon Silver. Het toestel is vanaf 2 mei beschikbaar in Nederland en België voor 449,99 euro.