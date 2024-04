Review: Montaudio Bowen AC-1 en Bowen AH-1

Zilver of koper?

De Bowen AC-1 en de Bowen AH-1-interlink verschillen van elkaar door de gebruikte materialen. Kort door de bocht draait het bij de AC-1 om koper, bij de AH-1 om zilver. Over de verschillen tussen koperen of verzilverd koperen geleiders is al heel wat te doen geweest. Zilver heeft nu eenmaal een hogere elektrische geleidbaarheid en een lagere weerstand dan koper. Zilveren geleiders zouden een helderder en gedetailleerder geluid bieden. De vraag is of de gemiddelde muziekliefhebber die verschillen ook hoort. Benieuwd of Montaudio hierin duidelijkheid schept.