De Sony Xperia 1-serie legt altijd al de nadruk op de foto- en videomogelijkheden en dat is dit keer met de Sony Xperia 1 V zeker niet anders. Zo is dit toestel uitgerust met een nieuwe 2-laags Transistor Pixel Stacked CMOS beeldsensor voor de hoofdcamera met 24mm lens. De sensor is ongeveer 1,7 keer groter dan in voorgaande Xperia-modellen, zoals de Sony Xperia 1 IV van vorig jaar. Dit moet de low-light prestaties aanzienlijk verbeteren. Volgens Sony is het dynamisch bereik van deze smartphone gelijk aan een full-frame camera. Daarnaast heeft het toestel een 16mm groothoeklens en een 85-125 mm optische zoomlens (f/2.3 – f/2.8). Wederom zijn er veel functies overgenomen uit Sony’s Alpha-serie met realtime AF, Real-time tracking en Real-time Eye AF. Snelle continue opnamen tot 30 beelden per seconde zijn mogelijk. Fotografen en videografen kunnen zich weer volop uitleven met de Sony Xperia 1V.

Daarnaast is het natuurlijk ook weer een toestel met de nieuwste hardware aan boord. Het toestel heeft een 6,5-inch 4K OLED-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz. Wederom vinden we het kenmerkende uiterlijk met een 21:9-scherm terug op dit toestel. Aan boord vinden we een 5.000 mAh-batterij waarmee je tot 20 uur ononderbroken video’s mee zou moeten kunnen kijken. Draadloos opladen behoort tot de mogelijkheden en dertig minuten bekabeld opladen is goed voor een 50 procent gevulde batterij. Het toestel heeft een Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen aan boord.

Prijs en beschikbaarheid

De Sony Xperia 1 V is vanaf eind juni verkrijgbaar voor 1.399 euro in de kleuren zwart, platina zilver en kaki.