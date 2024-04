Dynaudio laat vier nieuwe producten zien tijdens High-end München 2024

Heritage Collection groeit

Als eerste is daar een nieuwe toevoeging aan de Heritage Collection. Contour Legacy is een prachtige twee-weg vloerstaande luidspreker in de trant van de succesvolle Heritage Special uit 2020. Geïnspireerd op de originele Contour luidsprekers uit de jaren ’80 en ’90, maar volledig up-to-date met gebruikmaking van de allernieuwste Dynaudio luidspreker know-how en akoestische technologie.

Zo maakt hij gebruik van de top-level 28mm Esotar 3 soft-dome tweeter (inclusief de resonanties verminderende Hexis); twee 18cm woofers die afgeleid zijn van de klassieke Evidence reeks; plus een wisselfilter opgebouwd met topklasse componenten. Contour Legacy wordt volledig met de hand vervaardigd in de Dynaudio fabriek in Skanderborg, Denemarken. Afgewerkt in duurzaam vervaardigd American Walnut, waarbij ieder stuk fineer zorgvuldig geselecteerd en gepaard wordt voor iedere set luidsprekers. De productieaantallen zijn gelimiteerd tot 1000 paar wereldwijd, en ieder paar zal voorzien zijn van een uniek paar-nummer.

Confidence wordt actief

De nieuwe Confidence 20A is een actieve versie van de Dynaudio Confidence 20 standmount luidspreker. Het enige wat je als luisteraar hoeft te doen is je voorversterker (of een bron met volumeregeling) in te pluggen, en ze zijn klaar voor gebruik. Confidence 20A heeft een discreet design – de versterker zit verborgen in de voet van de luidspreker en ook alle bedieningselementen zijn aan de achterzijde van deze voet verwerkt. De versterking voor de luidsprekers wordt geleverd door Pascal, het bedrijf dat ook de versterkers maakt voor de Dynaudio Core professionele luidsprekers – en daarmee wordt een directe lijn gelegd naar de originele bron in de opnamestudio.

En omdat de technologie in de Confidence 20A’s afkomstig is van Dynaudio’s professionele luidsprekers kunnen luisteraars genieten van het meest pure digitale signaalpad . Het is mogelijk om sample-rate conversion uit te zetten om het signaal zo min mogelijk te manipuleren, of om het juist aan te zetten voor comptabiliteit met digitale bronnen.

Contour 20: zwart is het nieuwe…zwart?

De Contour-serie kent een lange geschiedenis, en krijgt nu een nieuwe loot aan de stam; de Contour 20 Black Edition, een premium versie van de Contour 20. De tweeter van de Contour 20 Black Edition heeft een upgrade gekregen: van de Esotar 2i tweeter naar een Esotar 3 welke ook gebruikt wordt in de Dynaudio Heritage Collection en de topreeks Confidence luidsprekers.

De woofer heeft een sterk verbeterde motor en spider, en ook het wisselfilter heeft een complete metamorfose ondergaan. Alles, van de weerstanden tot de condensatoren en de interne bekabeling – en zelfs de spreekspoeldraden – zijn onder de loep genomen en verbeterd. De Contour 20 Black Edition zal leverbaar zijn in een, diepzwarte hoogglans afwerking welke perfect combineert met de zwart geanodiseerde front-baffle en de zwart gepoedercoate frontplaat van de tweeter en de korf van de mid/laag-unit.

Oost-West samenwerking

The Bookshelf is een samenwerking tussen Dynaudio, Keiji Ashizawa Design of Tokyo en Karimoku uit Japan. Deze samenwerking verkent de esthetische relatie die Denemarken heeft met Japan (je kent het misschien als ‘Japandi’ design, afgeleid van ‘Japan + Scandi’). Beide landen kennen een traditie in zacht minimalisme, respect voor eerlijke materialen en het belang van vakmanschap.

De behuizing is gemaakt van duurzaam Japans eiken afkomstig uit de Hokkaido prefectuur in het noorden van het land. Het hout wordt eerst tussen de drie en zes maanden gedroogd bij Karimoku in de omgeving van Nagoya, voordat het zorgvuldig wordt gezaagd, opgebouwd en verder afgewerkt in de Karimoku fabriek in Gifu. Het ontwerp heeft een hoge aaibaarheidsfactor. De bijbehorende (optionele) standaard is ontworpen om het geheel naadloos te laten passen in een high-end minimalistisch interieur.

Bovenin The Bookshelf vind je Dynaudio’s beste tweeter, de Esotar 3, en de mid/laag-unit is dezelfde als die in de Confidence 20 standmount luidspreker uit Dynaudio’s Confidence topserie. Binnenin vind je een traditioneel, eenvoudig Dynaudio wisselfilter. En uiteraard is alles getest en gestemd in Dynaudio hoofdkantoor in Denemarken met behulp van de high-tech Jupiter meetruimte in Dynaudio Labs. Hoewel The Bookshelf geen Limited Edition is, zal hij wel zeldzaam en exclusief blijven: Dynaudio en Karimoku verwachten slechts kleine hoeveelheden per jaar te kunnen produceren.

Beschikbaarheid en prijs

Alle vier de nieuwe modellen die gepresenteerd worden tijdens de High-End Show in München zijn nog in een pre-productiefase en kunnen daarom afwijken van de modellen die later in 2024 op de markt zullen verschijnen. Informatie over prijzen zal bekendgemaakt worden in München.