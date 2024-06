Interview Bart van Vreedendaal: Kennismaking met KlankBart

Hoe begon jij?

“KlankBart werd opgericht in 2012. Na een jarenlange werkervaring bij een grote distributeur van audio en elektronica begon ik dus voor mijzelf, puur gespecialiseerd in producten voor de thuisbioscoop. Projectoren, schermen, alle HDMI, bekabeling, switches en bioscoopstoelen. Puur om installateurs te ondersteunen met hun homecinemaprojecten.”

Doe je zelf projecten?

“Nee, installateurs komen met een project bij mij, dan doe ik berekeningen en adviseer. Dat is afhankelijk van het budget dat beschikbaar is voor projectoren, schermen en andere producten. Soms is een project groter en de installateur huurt mij dan in om een dag mee te helpen met het monteren van apparatuur en het inregelen daarvan. Kleinere installateurs hebben minder personeel, dus hulp is dan welkom.”

Er is sinds 2012 veel veranderd.

“In 1995 begonnen we op de VAD met een heel grote projector die veel herrie maakte en hooguit honderd lumen had. Toch werd die meteen verkocht. Mensen gingen dan in het pikdonker op een schermpje van een meter breed kijken. Dat was in de tijd dat de beeldbuis plaatsmaakte voor de eerste platte schermen, die niet heel groot waren en wel heel duur. We begonnen met xga-resolutie en rond het jaar 2000 ging dat al hier en daar naar Full HD. De prijzen daalden en de resolutie en lichtopbrengst namen toe. In het begin waren het hele rijke consumenten die projectoren kochten en in grote villa’s woonden. Die hadden dan een kelder met een thuisbioscoop en alles dat daarbij hoort. De laatste vijf jaar is dat totaal veranderd. Een goede projector heb je voor achthonderd euro en een laserprojector voor vijftienhonderd en dat is voor velen toegankelijk. Het is goedkoper dan een groot OLED-scherm en veel bewoners van rijtjeshuizen en appartementen willen nu ook een projector.”

Het lijkt of er minder belangstelling is voor multichannel-geluid.

“Er zijn nog steeds dealers en AV-installers die grote projecten doen met thuisbioscopen. Aan de andere kant worden er in een woonkamer projectoren opgehangen van vijftienhonderd euro die op de muur of op een scherm projecteren. Die klanten vinden het geluid prima met een soundbar of twee luidsprekers. Die willen zo’n multichannel-opzet niet in de woonkamer hebben. Je kunt beter twee goede luidsprekers neerzetten dan vijf slechte. Al die plastic dingetjes die je dan achter de bank zet zie je inderdaad veel minder. Dat schreeuwerige telefoongeluid voegt ook niet zoveel toe. Dan komt er uit een soundbar vaak een beter geluid.”

Jij hebt vast een aantal interessante en nieuwe producten?

“Projectoren zijn tegenwoordig 4K. Als je daar nu in investeert heb je de komende tien jaar niet iets ouderwets. Via internetstreaming zullen we geen hogere resoluties krijgen dan 4K, zonder absurde compressie. Bovendien zie je dat ook niet. Je moet heel dicht bij een scherm gaan zitten om het verschil tussen 4K en 8K te kunnen zien. De lichtopbrengst van nieuwe projectoren is zeer hoog. We zitten met een uitfasering van lampprojectoren. Over een tijdje mogen lampen niet meer nieuw verkocht worden. Optoma heeft die stap al gemaakt. Ze introduceren steeds goedkopere 4K-projectoren. Voor vijftienhonderd euro heb je iets dat over vijf jaar nog actueel is.”

4K streaming vreet bandbreedte.

“Je hebt 18 GB nodig voor een Blu-ray speler en 4K streaming. Wie heeft er 18 GB internet in huis en als er nog andere gebruikers in huis zijn zit je zo op 50 GB.”

Vermindert het gebruik van dvd’s en Blu-ray?

“Ja, Netflix heeft dat volledig overgenomen. Er is nog maar een kleine groep die schijven koopt en afspeelt. Dat is jammer, want je ziet wat compressie doet. Een Blu-ray schijf geeft een veel beter beeld en ook een veel beter geluid. In mijn thuissituatie kijken we hier ook naar Netflix en kopen we niet allemaal Blu-ray’s.”

Plafondmontage of short throw?

“Het meeste is toch wel aan het plafond. Die projectoren zijn klein, wit en stil. Klanten met een echte bioscoop hebben sowieso een projector. Ultra short throw is een nieuwe markt. De projector staat dan op dezelfde plek als een televisie. Dus op het TV-meubel en die projecteert meteen op de aanliggende muur. Dat is voor klanten die geen verbouwing willen. Ze zetten zo’n ding neer en je hebt dan ook ingebouwd geluid. Geen kabels en je hebt dan ook een beeld van tweeënhalve meter breed.”

Je hebt dan wel een witte muur met een structuurtje of bloemetjesbehang?

“Je kunt een AdeoScreen aan de muur monteren, of op het dressoir zetten en die komt dan omhoog als de projector wordt gestart. In een UST ALR scherm zit prisma-technologie die alleen het beeld dat vanaf onderaf komt en waar de projector staat reflecteert en veel minder het licht dat van ramen en andere bronnen komt. In woonkamers hoef je dan veel minder te verduisteren. Goed om overdag te kijken en het geeft ook een betere zwartwaarde. Adeo heeft een enorme keuze aan projectieschermen. In wit en ook verschillende grijswaardes. Grijs wordt toegepast in woonkamers en kantoren. Voor mensen die een presentatie geven met het plafondlicht aan. Een grijs scherm geeft dan een veel betere zwartwaarde, waardoor kleuren en contrasten veel beter uitkomen. Projectoren hebben voldoende lumen om het verlies aan reflectie van een grijs scherm te compenseren. Optoma-projectoren hebben in het menu ook een optie om voor gekleurde schermen en wanden enigszins te compenseren. Het lukt om op een paarse muur witte overhemden te laten zien. Dat betekent niet dat het advies is om de muren paars te gaan verven.”

Een tip?

“De nieuwe Optoma UHZ55. Die is 4K bij 3000 lumen, heeft fraaie kleuren en is super stil Luxer is de UHZ65LV met een betere lens in het midden en 5000 lumen. Dat zijn waardes in de helderste instelling. Op cinema-instelling houd je daar op het scherm de helft van over, maar het aantal lumen wordt altijd voor de helderste instelling gegeven.”

Projectie als alternatief voor grote flatscreens?

“Als je grotere flatscreens hebt dan 65-inch dan heb je een heel groot zwart ding in de woonkamer en als je die ‘s avonds aanzet zit je in een hele felle lichtbak te kijken. Het voordeel van projectie is dat je kijkt naar iets dat wordt gereflecteerd. Zo kijk je normaal gesproken naar alle dingen om je heen. Dat is veel aangenamer kijken.”

Component en composiet?

“Dat is weg, net als S-Video. In de pro-markt is er nog SDI voor grotere afstanden. Het is allemaal HDMI en de laatste jaren ook HDBaseT-input. Sommige AV-receivers hebben zo’n output of een extender. Die zet een signaal om van HDMI naar Cat (Een Cat6-kabel kan lange afstanden overbruggen). Het HDMI-signaal wordt dan aan het einde omgezet in HDBaseT door de extender-receiver bij of in de projector. In het laatste geval kan de Cat-kabel direct in de projector. Er zijn ook draadloze oplossingen voor HDMI.”

Aan wie verkoop jij?

“Aan custom installers, hifi-winkels en ook wel aan kantoren. Denk aan board-rooms en vergaderzaaltjes.”

Nieuwe ontwikkelingen voor in de huiskamer?

“We zijn erg gewend aan streamingdiensten waardoor alles toegankelijk is. Het hele mediagebruik is enorm toegenomen en mensen zitten vaak voor hun schermen. Een film of serie kijken op een groter scherm is erg leuk. Wat als al die flatscreens groter en groter worden? Je zit toch aan maximale maten. Een 100-inch TV kan meestal de woonkamer niet meer in. In een appartement past dat al niet in de lift of het trappenhuis. Projectie is vanaf bepaalde maten van een flatscreen handiger, veel goedkoper en fijner om naar te kijken.”

Modulaire schermen en folies op wanden en ramen?

“Modulaire schermen, zoals bij grote concerten, zijn niet heel praktisch in de woonkamer bij een kijkafstand van 3 meter. Maar dat kan in de toekomst veranderen. Folies ken ik van beurzen. Het zijn allemaal LEDs met een zeker stroomverbruik. Ze zijn nog niet beschikbaar in de commerciële markt.”

KlankBart, www.klankbart.nl