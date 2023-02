Duurzame Nokia G22-telefoon is makkelijk zelf te repareren

De nieuwe smartphone van Nokia is gemaakt van 100 procent gerecycled kunststof dat er volgens het bedrijf niet alleen goed uitziet, maar ook langer mee zal gaan. Het toestel heeft een milieuvriendelijk ontwerp, dit in tegenstelling tot vele andere moderne smartphones. Bij de Nokia G22 kun je namelijk relatief eenvoudig een nieuw scherm of een nieuwe batterij plaatsen. Middels de QuickFix-reparatiefunctie zou je dit relatief gemakkelijk zelf moeten kunnen doen. Hierdoor is je toestel niet meteen klaar voor de schroothoop wanneer je een kras op het scherm hebt. Een ander speerpunt is de gebruiksduur. Het toestel gaat tot wel drie dagen mee op een enkele lading.

Wat zijn dan nu de specificaties van de Nokia G22? Nou, verwacht geen hoogvlieger op dit gebied. De smartphone heeft een lcd-scherm van 720 bij 1.200 pixels en een refresh rate van 90Hz. Het formaat bedraagt 6,52-inch. Aan boord vinden we een Unisoc T606, 4 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen. Foto’s maken kan met de hoofdcamera van 50 megapixel. Ook een dieptesensor en macrosensor zijn aanwezig, beide twee megapixel. De selfiecamera beschikt over acht megapixel.

De batterij heeft een capaciteit van 5.050 mAh en kan middels 20W opgeladen worden. Volgens het bedrijf kun je 800 keer volledig opladen om nog altijd meer dan 80% van de originele batterijcapaciteit te hebben. De smartphone draait op Android 12 en krijgt twee grote Android-updates en drie jaar lang maandelijkse beveiligingsupdates.

Advertentie

Prijs en beschikbaarheid

De Nokia G22 is per direct verkrijgbaar voor 199 euro. Kies uit de kleuren Lagoon Blue of Meteor Grey.

Lees meer over Nokia.