Review: LEAK Sandwich 250 – A future classic reinvented

Toen ik de vraag kreeg de Sandwich 250 van het nieuwe merk LEAK te reviewen was ik eerst even in verwarring. Het heeft me een paar dagen gekost, maar dan herinner ik me ineens weer waarom de merknaam LEAK zo vertrouwd in mijn oren klinkt. Dit is natuurlijk een van de hifimerken waarvan ik de advertenties en reviews uit oude hifiblaadjes herken die ik zo nu en dan als tiener inkeek. Natuurlijk in zwart-wit en voor zover ik het me kan herinneren ook in A5-formaat. De titel? Die is me ontschoten. Toch grappig. Als twaalfjarige had ik destijds echt niet kunnen bedenken dat ik ruim veertig jaar later een review van een LEAK Sandwich 250 zou schrijven. Misschien heb ik toch nog iets bereikt in mijn leven. Maar geldt deze vooruitgang ook voor de LEAK Sandwich 250 die ik ter review heb ontvangen?

Ik ontvang drie loodzware verpakkingen en na het openen van de eerste en kleinste doos associeer ik de inhoud met die van een Zweeds woonwarenhuis. Uit het Verenigd Koninkrijk. Als bezitter van een Austin-Healey is de combinatie Brits en zelf monteren iets waar ik even bij moet slikken. Niet veel later heb ik alle onderdelen voor me liggen en het moet gezegd worden: de materiaalkwaliteit is excellent, er komt niets te kort en het bouwpakket is zelfs zonder instructies, speciaal gereedschap en verbandtrommel in elkaar te schroeven. In niet meer dan dertig minuten heb ik twee solide stands gebruiksklaar. Hierna is het de beurt aan de luidsprekers. Omdat deze de Arbo-gewichtsnorm in zekere mate overschrijden zie er enigszins tegenop deze uit de kartonnen jasjes te tillen. Wanneer ik de speakers ten slotte op de stands heb geplaatst waan ik me terug in vervlogen tijden. Deze Sandwich 250’s ogen, op de moderne spikes na, echt super vintage. Vind ik het mooi? Daar ben ik nog niet over uit, maar met deze optiek transformeert de gehele ruimte direct. De bouwwijze en afwerking? Van uitstekende kwaliteit.