Oppo Enco X3i: draadloze oortjes met ANC voor 149 euro

De Oppo Enco X3i draadloze oortjes beschikken over een geïntegreerd coaxiaal ontwerp met dubbele dynamische drivers met een 10,4mm woofer en een 6mm tweeter. Het frequentiebereik van 15Hz-40kHz levert volgens de fabrikant impactvolle bassen, hoge tonen en zuivere zang. De oortjes bieden de LHDC 5.0 audiocodec aan voor audio in hoge kwaliteit via bluetooth met een lage latentie. Oppo Alive Audio simuleert ruimtelijke 3D-audio voor meer diepte en dimensionaliteit in het geluid. Je kan gepersonaliseerde geluidsprofielen instellen dankzij Golden Sound 2.0, waarbij een audiotest de audio-uitvoer echt persoonlijk maakt.

De Oppo Enco X3i heeft active noise cancelling met een breed frequentiebereik van 4.000Hz tot 49dB, waarbij zowel laagfrequente geluiden als verkeer en hoge tonen van muziekinstrumenten geblokkeerd kan worden. Drie ingebouwde microfoons detecteren het omgevingsgeluid en kunnen de meest geschikte modus voor de gebruiker vinden. Ook is er een Transparency Mode om geluid juist binnen te laten. De oortjes maken gebruik van bluetooth 5.3 en gaan tien uur mee op een enkele lading. Samen met de oplaadcase heb je voor 44 uur muziek bij je. Tien minuten laden staat garant voor zeven uur extra luisteren. De oortjes zijn daarnaast stof- en waterbestendig dankzij IP55.

Prijs en beschikbaarheid

De Oppo Enco X3i is per direct beschikbaar voor 149 euro in de kleur Metor Grey.

