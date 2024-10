Review: Google TV Streamer – de opvolger van de Chromecast

Design en installatie

De Google TV Streamer hang je dus niet langer achter je tv, maar plaats je duidelijk in het zicht. Het is echt een klein kastje van 16,2 cm bij 7,6 cm bij 2,7 cm (l x b x h). De mediaspeler heeft een brede pilvorm, is vrij plat, maar loopt aan de achterkant op. In de doos vind je de Google TV Streamer, een powerkabel, de nieuwe remote, een stroomadapter en twee batterijen. Helaas wordt een HDMI-kabel niet meegeleverd. Google raadt een snelle HDMI 2.1-kabel aan en heb je die niet op voorraad, dan moet je die ook nog aanschaffen.

Achterop de Google TV Streamer vinden we enkele aansluitingen. Zo vind je daar de HDMI-poort, een ethernetpoort (je kunt de Google TV Streamer dus bedraad aan je router aansluiten voor een stabielere verbinding via RJ45 1 Gbps), de usb-c-aansluiting voor stroom en een nieuwe knop genaamd ‘Find my Remote’. Druk je hierop, dan vind je de afstandsbediening altijd weer terug doordat deze geluid zal afspelen. De afstandsbediening terugvinden kan ook via je stem of via de Google Home-app.

Installatie is een fluitje van een cent en gaat via de Google Home-app op je smartphone of tablet, net als de vorige Chromecast. Dit kan eigenlijk niet fout gaan. Je hoeft de ethernetpoort niet te gebruiken, via wifi kan ook. Helaas nog altijd geen wifi 6 of hoger bij de Google TV Streamer. Je moet het met wifi 5 doen. Ook is er ondersteuning voor bluetooth 5.1 en zo kun je dus bijvoorbeeld je bluetooth-controller aansluiten om games te spelen.