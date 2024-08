Review: Samyang V-AF T2.3 100 mm FE – Klasse 8K automatische cinelens

Echte cinekwaliteit vraagt natuurlijk ook om cineobjectieven van klasse. Het merk Samyang heeft al jaren naam en faam opgebouwd bij het bouwen van vaak handmatige echte prime T-cinelenzen. De laatste jaren zijn daar ook volledig compatibele AF exemplaren bij gekomen. Een treffend voorbeeld daarvan is de V-AF line-up voor de Sony fullframe FE-vatting. Daarmee haal je pas echt de volledige cinecapaciteit uit de Sony camerabody’s. Zelfs in 8K. De Samyang V-AF line-up voor Sony FE (Fullframe en APS-C) bestaat momenteel uit de T1.9 20 mm, 24 mm, 35 mm, 45 en 75 mm plus de hier bekeken T2.3 100 mm. Dit cineobjectief is met name geschikt voor close-ups met een filmische look, portretten en tweemaal ingezoomde landschappen.

Uniforme lijn

Hoog op het wensenlijstje van professionele cinematografen en videomakers staat de uniformiteit van de aan te schaffen reeks prime video-objectieven. Die worden met de Samyang V-AF line-up op hun wenken bediend. Gelijk zijn de bouwwijze en lengte en diameter. Het formaat is relatief licht (280 gram) en compact (Ø72.2 x 72.1 mm). Doordat deze serie objectieven licht en compact zijn, zijn ze ideaal voor het gebruik op een drone of een gimbal. Het opnieuw balanceren van de gimbal is dan ook niet nodig wanneer je een ander brandpuntsafsand op je camera zet. De natuurlijke kleurweergave, het contrast en de scherpte-indruk zijn identiek. Er is een soepele scherpstelring aan boord die zonder adapter werkt met standaard follow focus-systemen.

N.B.: Samyang levert een manual focus-adapter voor degenen die nauwkeurig met de hand willen scherpstellen. Wanneer je deze adapter gebruikt wordt de andere (focus)-ring automatisch de bediening om het diafragma in te stellen. Uiteraard zijn alle V-AF cinelezen optimaal aangepast voor de Sony AF, tracking en AI-scherpstel-algoritmen. De motoren werken bliksemsnel, accuraat er vrijwel geruisloos. De filtermaat bedraagt 58 mm. En er is een ACC-aansluiting voor progebruik. Verder een Custom-knop en schakelaar voor onder andere opslaan scherpstelpunt. En de objectieven zijn voorzien van tallylights, deze zitten aan de voorkant en aan de zijkant.

De V-AF 100 mm FE

Deze 2 maal (35 mm) vergrotende korte cinelens is een klasse allrounder voor close-ups, portretten en matig ingezoomde scenes. Tevens geschikt bij vlogging wat verder van de camera en talking head-video’s. De lichtsterkte is met T2.3 net een halve stap minder dan bij T1.9. Net als de andere objectieven in de V-AF line-up robuust, stof- en spatwaterdicht, en slank gebouwd met een onderscheidende lichtbruine tint aan de voorkant. Hoewel de 100 mm met de 85,3 mm slechts een klein beetje groter is dan de rest van de serie, omdat dit verschil verwaarloosbaar is, is het opnieuw balanceren van de gimbal in veel gevallen dan ook niet nodig.

De scherpte en contrast zijn uit de kunst. Net als de fraaie Bokeh. De optimale scherpte begint al bij T2.5. Videofilmen op 8K vormt geen enkel probleem. Lensfouten, chromatische aberratie zijn nauwelijks zichtbaar voor het kritische oog. Focus breathing is zeer gering. Er is sprake van een geringe vignettering bij volle opening.

De AF met lineaire STM-motor doet niet onder voor die van de eigenmerk Sony-objectieven. Stel je met de hand scherp dan de specificaties: 300 graden slag, intuïtief soepel en traploos. De M-adapter geeft extra grip en nauwkeurigheid. Het scherpstellen is lineair dat maakt herhalen eenvoudig. Voor het vastzetten van de scherpstelling is er de knop Focuslock.

Aan de zijkant zit een schakelaar met M1 en M2. M1 is voor het manuele focusseren in de camerastanden MF of MDF. Op M2 en AF aan bedient de scherpstelring het diafragma. Met de separaat leverbare Samyang Lensstation kan je de knopfuncties wijzigen. Typisch voor cine/video zij de twee tallylights (een front en eentje op de linkerzijde) en een mount met e-contacten voor het bevestigen van accessoires aan de voorzijde. Wat die accessoires betreft graag elektrisch bedienbare filters waaronder natuurlijk een regelbaar grijs (ND)-filter. Wat sinds kort wel beschikbaar is, is de anamorphic adapter, met deze 1.7x Anamorphic objectief, verander je de volledige lijn sferische objectieven (met uitzondering van 20 mm) in een handomdraai naar de Anamorfische variant. Doordat de volledige set compact is, past deze gemakkelijk in een kleine rugtas.

Tot slot

Hoewel Samyang in de advertenties de nadruk legt op gebruik als cinelens scoort dit objectief ook in de hoogste klasse bij fotografie. Let er dan wel op dat de focusshifts zijn afgestemd op video. Samenvattend is deze Samyang V-AF T2.3 100 mm FE en klasse-objectief voor cinematografie bij fullframe Sony FE-camera’s. De prijs is gunstig.

Prijzen & Info

Samyang V-AF T2.3 100 mm FE € 649,-

www.samyangbenelux.com