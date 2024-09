Meten is echt weten – het belang van uitgebreide tv-reviews

Dat is nog meer zo omdat televisies aan de bovenzijde van de markt allemaal wel sterk uit de hoek komen. Het is niet dat het topmodel van X mijlenver van merk Y staat, daarvoor is de strijd aan de top gewoon te intens. Je kunt als fabrikant niet uitpakken met je allerbeste televisie als die qua prestaties de helft haalt van je grootste concurrent. De verschillen zijn relatief klein – maar wel significant.

Dat betekent ook dat je echt grondig moet meten om vast te stellen welk toestel echt op nummer één staat. In de winkel even kijken, zelfs met schermen zij-aan-zij? Zo ga

je het niet zien. Ook wel omdat tv’s in winkels een demonstratiemodus draaien met overlevendige kleuren en scherpte om de gehaaste koper maximaal te prikkelen. In die modus wil je thuis echt geen film of tv-series bekijken.

Ik wil daarom echt een keer het vele werk nodig voor echte beeldtesten in de kijker plaatsen. Aan lezers, maar ook aan fabrikanten. Heel weinig mensen realiseren zich namelijk hoe nauwgezet en arbeidsintensief de hele meetproducedure is. Het kost veel tijd en geld, bijvoorbeeld voor de benodige meetapparatuur die up to date moet worden gehouden, onder meer om rekening te houden met de opkomst van nieuwe HDR-normen. Het is wellicht geen toeval dat een ander (heel groot) medium dat zich bezighoudt met kwalitatieve tv-testen recent besloot om te experimenteren met ‘snelle’ tests, met minimale metingen. We zijn dus wel trots dat een veel kleinere magazine het anders doet. Het is dankzij dit werk dat bijvoorbeeld heel vroeg een aantal nieuwe merken op de radar verschenen. Wie de reviews van de voorbije jaren leest, ziet zo onder andere TCL en Hisense echt grote sprongen maken qua beeldtechnologie. Dat wordt zeker opgemerkt door de markt, waar de gevestigde namen steeds meer concurrentie ondervinden van deze uitdagers.

In het komende FWD Magazine vind je zo bijvoorbeeld een dieptetest van de Philips 65OLED+959, TCL 65C855 en Hisense 65UN8Q. Drie tv’s met sterktes én zwaktes, en dat lees je in onze reviews. Want is het zo dat je als consument echt de juiste keuze kunt maken!