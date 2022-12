In navolging van diverse andere grote smartphonefabrikanten kan ook Oppo niet langer achterblijven. Net als bij de aankondiging van het nieuwe updatebeleid van OnePlus, krijgen ook de smartphones van Oppo vanaf 2023 vijf jaar lang ondersteuning. Dit geldt op geselecteerde modellen, dus ga uit van de nieuwe vlaggenschepen van de Chinese fabrikant. Goedkopere toestellen krijgen geen vijf jaar ondersteuning.

Oppo garandeert vanaf 2023 om vier grote ColorOS-updates te geven op geselecteerde modellen. Dit betekent vier grote Android-updates met Oppo’s eigen softwareschil ColorOS. Naast de vier grote updates voor de nieuwste versie van het besturingssysteem krijg je ook vijf jaar lang de nieuwste beveiligingspatches. Zo weet je zeker dat je de smartphone vijf jaar lang zonder zorgen kunt gebruiken. Het is nog niet geheel duidelijk voor welke toestellen het nieuwe updatebeleid gaat gelden. We gaan uit van de Find X-serie van Oppo en wellicht ook de Reno-serie.

Nieuw updatebeleid begint de standaard te worden

Oppo is niet de enige fabrikant die langer updates gaat geven vanaf 2023. OnePlus gaat het zoals gezegd doen, maar Samsung deed het al langer. Ook bij Apple en iOS is vijf jaar of langer de standaard. Je hoeft binnenkort dus niet meer iedere twee jaar een nieuwe smartphone uit te zoeken. Het beleid wordt duurzamer en dus kun je langer doen met een smartphone.