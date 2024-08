Apple kondigt op 9 september iPhone 16-serie aan

Op maandag 9 september is er een evenement van Apple voor de lancering van nieuwe producten. Het event is aangekondigd via de website van Apple met de tekst: ‘Apple Event. Watch online on 9/9 at 10 a.m. PT.’ Dat komt neer op 19.00 uur in de avond onze tijd op 9 september. Alhoewel het bedrijf niet specifiek laat weten om welke nieuwe producten het gaat, kunnen we met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zeggen dat het in ieder geval gaat om de iPhone 16-serie.

Volgens de geruchten kunnen we wederom vier nieuwe modellen binnen de nieuwste iPhone-serie verwachten. Een regulier toestel, een Plus, Pro en een Pro Max. AI gaat een belangrijke rol spelen binnen de iPhone 16-serie en we zijn benieuwd met welke nieuwe functies Apple komt.

Ook andere nieuwe producten

Geruchten zijn er ook omtrent andere nieuwe producten van Apple. Denk hierbij aan een nieuwe Apple Watches en nieuwe AirPods. Je kunt het op 9 september zelf allemaal gaan volgen via de website van Apple en ook wij doen uiteraard verslag van de nieuwe producten van het merk.