Samsung lanceert Galaxy A54 5G en Galaxy A34 5G

De Galaxy A54 5G en Galaxy A34 5G zijn voorzien van de Nightography- en AI-mogelijkheden van Samsung Galaxy, speciaal voor het maken van foto’s. De Galaxy A54 heeft een 32MP-camera aan de voorkant waarmee alle details vastgelegd kunnen worden, terwijl de camera aan de achterzijde een 50 megapixel-variant is. De A34 moet het doen met respectievelijk 13 megapixels en 48 megapixels. Gebruikers kunnen nu ook ongewenste schaduwen en reflecties verwijderen, dankzij de verbeterde bewerkingstools.

Beide smartphones hebben Super AMOLED-schermen: 6,4-inch op de Galaxy A54 5G en 6,6-inch op de Galaxy A34 5G. De displays hebben een upgrade gekregen, voor perfecte zichtbaarheid buitenshuis, zelfs in fel zonlicht. Met de verbeterde Vision Booster en een vernieuwingsfrequentie van 120Hz blijven de schermen goed leesbaar als je je verplaatst tussen verschillende lichtomstandigheden. Beide toestellen zijn voorzien van een 5.000mAh accu met ondersteuning voor snelladen.

Met de Galaxy A54 5G en de Galaxy A34 5G ben je verzekerd van vier generaties OS-upgrades en vijf jaar aan beveiligingsupdates. Zo heb je toegang tot de nieuwste software en beveiliging en kun je de levenscyclus van je smartphone maximaliseren. De Galaxy A54 5G en Galaxy A34 5G zijn ook compatibel met het Samsung Galaxy-ecosysteem voor naadloze connectiviteit tussen apparaten. Gebruikers met een gratis proefperiode van 6 maanden van Microsoft 365 Basic, krijgen 100GB opslagruimte krijgen om foto’s te uploaden naar OneDrive.

De Galaxy A54 5G is verkrijgbaar in de vier kleuren Awesome Lime, Awesome Black, Awesome Violet en Awesome Silver en zal verkrijgbaar zijn vanaf €489,- (8GB + 128GB) tot €539,- (8GB + 256GB). De Galaxy A34 5G is verkrijgbaar in de vier kleuren Awesome Lime, Awesome Black, Awesome Violet en Awesome Silver en zal verkrijgbaar zijn vanaf €389,- (6GB + 128GB) tot €459,- met (8GB + 256GB). Zowel de Galaxy A54 5G als de Galaxy A34 5G zijn per direct verkrijgbaar.