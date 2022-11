OnePlus gaat updatebeleid verbeteren en geeft vijf jaar ondersteuning

Er zit echter wel een ‘maar’ aan, want OnePlus gaat de vijf jaar updates in eerste instantie alleen naar vlaggenschepen brengen. De high-end toestellen van de fabrikant gaan vier grote Android-updates (vier jaar) en vijf jaar lang beveiligingsupdates krijgen. Het bedrijf start ermee in 2023, zo weet website 9to5Google.

Gary Chen, Hoofd Software bij OnePlus, liet weten tijdens het OxygenOS Open Ears Forum in Londen dat het bedrijf OxygenOS 13.1 gaat lanceren in de eerste helft van 2023. We verwachten ook de OnePlus 11-serie rond die tijd, dus dat zal waarschijnlijk het eerste toestel worden dat gebruik gaat maken van de vier jaar Android-updates en vijf jaar beveiligingsupdates. Het betekent waarschijnlijk wel dat de oudere toestellen, waaronder de vlaggenschepen OnePlus 9 en 10, nog onder het oude updatebeleid gaan vallen. Verwacht dus drie grote Android-updates voor de oudere vlaggenschepen. Over de goedkopere toestellen van OnePlus werd niet gesproken, maar verwacht daar geen vijf jaar updates voor. Vanaf de de nieuwe vlaggenschepen in 2023 krijg je vijf jaar lang ondersteuning.

Updatebeleid van OnePlus nu in lijn met Samsung

Het nieuwe updatebeleid is nu precies in lijn met het updatebeleid van Samsung. Ook de Zuid-Koreaanse fabrikant belooft vier grote Android-updates en vijf jaar lang beveiligingsupdates voor de nieuwste toestellen in het hogere segment.