Beste games van dit moment – deel 20 (zomer 2021)

Ratchet & Clank: Rift Apart

Als je op zoek bent naar een game om te zien wat de PlayStation 5 echt in huis heeft, kijk dan niet verder dan Ratchet & Clank: Rift Apart. Dit is een platformvideogame, waarin je rent, springt, slaat, schiet en verzamelt, terwijl je ondertussen de omgevingen in je opneemt. Vanwege de aard van de game (je reist van dimensie naar dimensie), kom je veel soorten omgevingen tegen. Die omgevingen zijn echt de ster van de show. Zelden hebben we game gezien die er zo ongelooflijk mooi uitziet. Er ondersteuning voor 4k en hdr op 30 fps of 1080p op 60 fps.

Het spel laat zien hoe een game kan zijn wanneer je die van de grond af aan ontwikkelt voor de PlayStation 5. We hebben eerder titels gezien die er weergaloos uitzien (zoals Sackboy: A Big Adventure en Spider-Man: Miles Morales), maar die werden ook nog uitgebracht op de PS4. Rift Apart komt echt alleen uit voor PS5, waardoor het ontwikkelteam, Insomniac Games, goed los kon gaan. Niet helemaal zonder beperkingen, aangezien je dus niet op 4k en hdr kunt spelen in 60 frames per seconde. Maar de 30 fps-modus werkt hier prima, gelukkig.

Daarnaast speelt de DualSense-controller ook een grote rol in die ervaring. De trillingen in de controller en de triggers geven het schieten bijvoorbeeld een extra dimensie. Los daarvan kun je genieten van ouderwetse platformgameplay, zoals je die kent van Ratchet & Clank, droge humor en een volledige Nederlandstalige cast. Daarmee is dit ook meteen een zeer toegankelijk spel voor de jongere spelers. Het spelen voelt bovendien heel fijn aan (naast het schieten kun je ook slaan). Het grootste nadeel: na tien uur heb je hem helaas al uit.