Review: Musical Fidelity M8x Vinyl – Eindbaas-versterker voor je platen

Duidelijk familie van

Een van de indrukwekkendste phono-voorversterkers die in 2024 langskwam in de testruimte was de Nu-Vista Vinyl 2 van Musical Fidelity. Adembenemend goed, mede dankzij het gebruik van nu-vistor-buizen, wat een vaste eigenschap is van de Nu-Vista-toestellen. Maar het was wel een high-end apparaat met een fors prijskaartje (11.000 euro) én heel omvangrijk. Echt iets voor een systeembouwer op het hoogste niveau, je ziet het zo gecombineerd worden met de nieuwe Pro-Ject Audio Signature 12.2 of een mooie SME of Transrotor.

Met de ervaring met de Nu-Vista in het achterhoofd, prikkelde het nieuws dat Musical Fidelity een M8x Vinyl zou uitbrengen toch een beetje. Wie dieper in de specificaties en opbouw duikt, ontdekt namelijk snel dat dit nieuw toestel technisch veel deelt met de eerder vermelde Nu-Vista Vinyl 2. Uiteraard zijn de nu-vistor-buizen hier niet aanwezig, maar voor de rest komt de M8x Vinyl wel met een gelijkaardige volledig discrete en gebalanceerde dual mono-opbouw. Dit heeft een aantal voordelen, waaronder dat de twee stereokanalen vanaf de meet helemaal gescheiden worden gehouden om interactie te vermijden. Dat is meteen de grote stap die gezet is ten opzichte van de goedkopere M6x Vinyl, die maar deels gebalanceerd is. Het betekent wel dat de M8x Vinyl veel meer componenten bevat, zowel qua voeding als versterking, dan een goedkoper product. De print is daardoor drie keer groter en bevat dubbel zoveel onderdelen als bij de M6x Vinyl, wat ook verklaart waarom het toestel zelf substantieel forser werd.

Om dit alles te ondersteunen werd er een uitgebreid voedingsgedeelte voorzien. Het begint bij een kloeke Encapsulated Super Silent Toroidal-transformator, die via een print met uitgebreide DC-blocking en filtering stroom levert aan het versterkingsluik. Er is bij dit toestel opvallend veel aandacht besteedt aan het voedingsgedeelte, maar dat is volgens de ontwerpers noodzakelijk. “Als je werkt met enkele honderden microvolts van een cartridge, dan speelt alles een rol”, luidt het.