Review: Leica Cine Play 1 – compacte 4K DLP-projector

Leica Cine Play 1 - Beeldkwaliteit

De Cine Play 1 is een DLP-projector die 4K-resolutie kan leveren. Dat doet hij door middel van pixelshifting, maar dankzij de uitstekende optica is het resultaat absoluut het beste dat we al gezien hebben. Zelfs in sommige van de moeilijkste testpatronen slaagt hij erin om alle detail te tonen.

Ook bij de beeldverwerking zien we mooie resultaten. De menu’s herkennen we als die van de Hisense tv’s. Ze bieden enorm veel opties, en dat kan best helpen om de beelden nog te verbeteren. De ruisonderdrukking is erg goed, al is blokvorming door te sterke videocompressie iets lastiger weg te werken. Kleurstroken in zachte gradiënten elimineer je met een aparte instelling. Ze levert goed werk voor de meeste gevallen, maar kan de zwaardere fouten niet maskeren.

De projector biedt ook motion interpolation, en zelfs een 240Hz-mode. Die laatste raden we af. De bewegingsscherpte verbetert, maar bewegende objecten hebben dan een gekleurde rand. Omdat de 24Hz-judder van films op een DLP-projector zo zichtbaar is, raden we zelfs voor hardcore filmfans wat motion interpolation aan. De instelling is instelbaar in 10 stappen, of gebruik gewoon de ‘standaard’-preset dat resultaat leek ons een prima compromis.

Deze Leica is voorzien van een triple laserlichtbron die theoretisch 3000 ANSI Lumen levert en volledige dekking van het Rec.2020 kleurbereik. We laten een reeks filmtrailers passeren op YouTube en al van bij de eerste beelden zien we dat de Leica bijzonder goed zal scoren. Tijd om de meters erbij te halen.

In de Dynamic beeldmode halen we 2639 lumen, de Cinema Dag mode haalt 2326 lumen, en Standaard, Cinema Night, Sport en Filmmaker Mode halen allen ongeveer 2080 lumen. Je kan van de meeste beeldmodes de laserlichtsterkte aanpassen (0-10). We meten ze uiteraard in de hoogste stand (10), de meeste beeldmodes staan standaard iets lager ingesteld. Met de laserlichtsterkte op 5 hou je nog steeds 61% over van het maximum, en op 0 nog 34%. Kortom, de Leica levert enorm veel licht. Als we uitgaan van 2.000 lumen kan je moeiteloos een 200 inch scherm vullen bij verduistering. Zelfs bij flink wat omgevingslicht kan je nog op 145 inch mikken! Kortom, wie mikt op de meer gebruikelijke 100-120 inch beeldmaat heeft licht op overschot.

De contrastprestaties zijn goed, al hadden we hier stilletjes op iets meer gehoopt. De resultaten lagen rond de 1250:1. Filmmaker mode bleef steken op 1100:1. De projector biedt in de instellingen tal van mogelijkheden om het contrast nog wat te verbeteren, bijvoorbeeld adaptief contrast. Afhankelijk van kijkomstandigheden en content kunnen die het resultaat verbeteren.