Nieuwe Teufel Cinebar 11 heeft ondersteuning voor Dolby Atmos

We hebben de afgelopen jaren al diverse nieuwe versies van Teufel getest als het gaat om de Cinebar 11 soundbar, maar de nieuwe 2025-versie is de eerste met ondersteuning voor Dolby Atmos. Kijken we naar het assortiment van Teufel, dan had de Berlijnse fabrikant sowieso nog weinig opties voor Dolby Atmos en het is goed om te zien dat het merk ook overstag gaat.

De nieuwe Cinebar 11 is een slanke 2.1 soundbar en levert ruimtevullend dimensionaal bioscoopgeluid dankzij Dolby Atmos-technologie die ook hoogte-informatie toevoegt. Met een hoogte van slechts zes centimeter en een diepte van acht centimeter is dit een zeer slanke soundbar, maar dankzij de breedte van 94,8 centimeter heb je toch flink wat geluid voor je televisie.

De soundbar wordt geleverd inclusief de T6 subwoofer van Teufel voor de lage tonen. Echte Surround Sound krijg je door ook de EFFEKT 2 achterspeakers aan te schaffen. De soundbar ondersteunt verder ook bluetooth met AAC en beschikt over een HDMI-ingang en HDMI-uitgang met 4K Passthrough inclusief ondersteuning voor HDR, Dolby Vision eARC en CEC, dus je kunt gewoon je normale afstandsbediening van je tv blijven gebruiken om het volume te wijzigen.

Prijs en beschikbaarheid

De CINEBAR 11 “2.1-set” is per direct verkrijgbaar voor 449,99 euro in de kleuren wit en zwart via www.teufelaudio.nl. Er is ook een pakket inclusief de draadloze EFFEKT 2 achterspeakers voor 749,99 euro.