Review: FUJIFILM GFX100S II middenformaat-systeemcamera

“Zie het ongeziene” is een fraaie FUJIFILM-slogan voor de nieuwe GFX100S II middenformaat systeemcamera. Met een 102 MP beeldsensor die 1,7 maal groter is dan standaard 35 mm kleinbeeld aangevuld met uitmuntende FUJINON objectieven blijft inderdaad geen detail verborgen bij een geschoten foto of videoclip. De X-Processor van de vijfde generatie zorgt voor een perfecte beeldverwerking en bewerking, een voor dit formaat accurate plus snelle AF en op AI-gebaseerde objectherkenning. Het blijft met 883 gram gewicht voor de behuizing ook nog eens relatief goed hanteerbaar en draagbaar.

Tevens verblijdend nieuws voor sport-, actie en natuurfotografen: FUJIFILM brengt een GF500mmF5.6 R LM OIS WR 500 mm objectief (omgerekend 400 mm kleinbeeld) uit voor het GFX-formaat. Tot op heden ongekend wat je daar in de praktijk met echt zeer hoge prestaties mee kan.

Sensor, processor en kleurkarakter

Eigenlijk is er geen concurrent voor een 102 MP CMOS II beeldsensor in de afmetingen 55 mm doorsnede, 43,8 x 32,9 mm.

Zeker in deze prijsklasse. Daar kan geen fullframe kleinbeeld 36 x 24 mm beeldprocessor tegen op. De versie II van deze beeldsensor doet het nog een stuk beter dan zijn voorganger. 30% meer capaciteit en verbeterde microlenzen voor de fotodioden.

FUJIFILM heeft het DNA- van de fotograaf in haar genen. Het kleurkarakter, de verschillende tinten en vele filmsimulaties zijn uit de kunst. Daaraan dankt FUJIFILM een trouwe nog altijd groeiende schare van aanhangers. Wie voor perfectie gaat kan gewoon niet om deze GFX100S II systeemcamera heen.

Door een nieuwe pixelstructuur laat de nieuwe beeldprocessor een lage ISO-waarde van 80 toe. Dat zorgt voor een relatief groot dynamisch bereik en geen detecteerbare beeldruis. De microlenzen voor de pixels zijn geoptimaliseerd om meer licht te ontvangen. Met name aan de beeldranden. Dat verbetert eveneens de AF-prestaties.

De X-Processor 5 brengt ten opzichte van het vorige model een aantal flinke verbeteringen aan. De AI AF met intelligente objectherkenning en tracking. Doorgaans een hele toer voor middenformaatcamera’s in vergelijking met fullframe en APS-C. Toegegeven, de GFX100S II scoort net een tandje minder dan de Sony Alpha of de eigen FUJIFILM X-H2-modellen, doch de prestaties zijn voor een middenformaatcamera indrukwekkend. Zelfs op 7 fps weet deze camera alles nog prima in de scherpte te houden.

De IBIS werkt eveneens nauw samen met de processor. In de praktijk kan de interne beeldstabilisatie over 5 assen een maximaal resultaat van 5 stops bereiken. De toegepaste techniek omvat een uitgekiende combinatie van gyro- en versnellingssensoren.

FUJINON GF500mmF5.6 R LM OIS WR

Voor het eerst is er nu ook een echt Super Tele objectief voor het GFX Systeem. De FUJINON GF500mmF5.6 R LM OIS WR. Met 396 mm (35 mm Equivalent) vast brandpunt, 21 elementen in 14 groepen, waaronder 5 ED elementen en 2 Super ED elementen. De filtermaat bedraagt 95 mm. Aan boord een excellente AF met Linear Motor, Focus limiter en Focus geheugen. De minimale instelafstand (MOD) is 2,75 m. De lens is Weather Resistant, relatief compact en licht (1375 gram). Verder een Arca Swiss Lens voet en compatibel met de GF1.4X TC WR teleconverter (554 mm /35 mm equivalent).

De FUJINON GF500mmF5.6 R LM OIS WR heeft slechts 2 glazen in de voorgroep, hetgeen bijdraagt aan het verminderen van het frontgewicht. Slechts 2 lensdelen zijn groter dan 55 mm doorsnede en wegen maar 158.80 gram. De overige lensdelen zijn zeer compact uitgevoerd.

De speciale ED lensdelen zorgen voor een optimale lichtverplaatsing met minimale vervorming. Hierdoor zijn minder corrigerende lensdelen nodig. Alle lensdelen zijn aan beide kanten voorzien van hoogwaardige EBCcoating. De frontlens zelfs met vuil werende Nano coating.

De AF-lensgroep van FUJINON GF500mmF5.6 R LM OIS WR is superlicht en heeft een heel stille en snelle lineaire motoraandrijving waarmee de hoogste snelheid van 0,31 sec wordt bereikt. Met het nieuwste AF-algoritme biedt de GF500mm een prettige opname-ervaring. De lenscilinder is gemaakt van gegoten magnesium, verstevigingsribben zijn toegevoegd om de robuustheid te garanderen, terwijl de dikte op de juiste plaatsen wordt verminderd om gewicht te besparen.

De FUJINON GF500mmF5.6 R LM OIS WR heeft een ingebouwd optisch stabilisatiesysteem dat de gebruiker 6.0 stops voordeel geeft over 3 assen. Voor meer stabiliteit bij de handligging is optioneel een handgreep (MHG-GFX S) leverbaar.

In de praktijk een topperformer die het GFX -systeem met ferve vertegenwoordigt in de sectoren actie, sport en natuur. Prima scherpte, contrast, detail en kleurenweergave. Verrassend genoeg zelfs nog uit de hand te gebruiken.

Body

De verbeteringen van de functionaliteit en prestaties hebben geen grotere en/of zwaardere camera opgeleverd. In tegendeel, de body zelf is compact en licht van gewicht gebleven. Met een hoogte van ongeveer 104 mm en een diepte van ongeveer 87 mm, is de behuizing vergelijkbaar met eerdere modellen. Het gewicht is met 833 gram zelfs lager dan de vorige versie.

De GFX100S II is omwikkeld met “BISHAMON-TEX”, die de gripkracht op verschillende hoeken verbetert. De hoogwaardige grip ondersteunt het fotograferen uit de hand. De verbeterde AF kwam al bij de processor ter sprake. Als eerste de geëvolueerde gezichts- en oog-autofocus, daar valt niets op aan te merken. Zoals tegenwoordig gebruikelijk een meer dan goede op AI-gebaseerde onderwerpdetectie-autofocus voorzien van deep learning’-technologie. Het herkennen en volgen van dieren, vogels, auto’s, motoren, fietsen, vliegtuigen, treinen, insecten en drones vormt geen probleem. Daarnaast kan de camera het beoogde onderwerp automatisch volgen terwijl de scherpte op het onderwerp intact blijft. Tevens werden de intelligente voorspellende AF-algoritmen aanzienlijk verbeterd. Je verbaast je in de praktijk erover hoe goed een middenformaatcamera dit nu allemaal al beheerst.

De bediening verloopt via een PSAM draaiknop, (verlichte) display bovenop in combinatie met twee draaiwieltjes, drukknopjes en menu op het LCD viewer-touchscherm. De Q-toets zit nu achter op de duimsteun en voorkomt het per ongeluk indrukken er van. Een over 8 assen bewegend joystickje assisteert bij de menukeuze en het positioneren van scherpstel/meetvelden. En je schakelt met schuifje tussen Still (foto) en Movie (video). In de praktijk went het allemaal snel en is behoorlijk ergonomisch.

De 0,5 inch OLED zoeker met hotshoe zit in tegenstelling tot het model zonder S vast op de body gemonteerd. Het gaat om een HIRES kleuren EVF met een vergroting van 0,84 x en een resolutie van 5,76 miljoen beeldpunten. In de praktijk een zoeker van formaat qua scherpte, contrast en helderheid. Brildragers zullen er geen moeite mee hebben.

Het 3.2 inch LCD scherm is kantelbaar over twee assen en naast het gewone opnamewerk ook heel geschikt voor het schieten vanuit een kikker- of vogelperspectief. De resolutie is 2,36 miljoen dots en valt bij ook wat meer licht nog goed te lezen.

De body is spatwater- en stofdicht. Er zijn twee UHS-II geheugenslots voor SD-kaarten. Verder aan boord connectoren voor USB, HDMI, PC sync, microfoon en hoofdtelefoon.

De NP-W235 levert voldoende stroom voor circa 400 opnamen of een uurtje filmen. Zoals tegenwoordig standaard bij de connectiviteit Frame.io naar de Cloud.

Als laatste nog voor de pro: integreerbare IPTC metadata. N.B.: IPTC Photo Metadata is een datastructuur voor het beschrijven van foto’s. De standaard werd ontwikkeld door de International Press Telecommunications Council, om persmateriaal te beschrijven en die metadata op te nemen in digitale foto zelf. De standaard wordt wereldwijd gebruikt door o.a. nieuwsagentschappen, fotografen, bibliotheken en musea.

Fotografie

Die 100,2 MP van de middenformaat-sensor doen de fotograaf watertanden. Samen met de FUJINON-objectieven kan het eigenlijk niet beter beneden de € 5.500,-. De landschaps-, mode-, portret- en architectuurfotografen zullen verrukt zijn. En daar komen met de 500 mm nu ook de actie-, sport- en natuurfotografen bij. Standaard bedraagt op 100 MP de maximale resolutie 11648 x 8736 pixels. Bij gebruik van Pixel Shift zijn opnamen met 400 MP mogelijk. Tevens is er nu 100 Mega Pixel Real Color file mogelijk door middel van 4 frames en Pixel Shift Combiner-sofware. De witbalans is uitstekend. En bij de oude vertrouwde filmsimulaties van FUJIFILM zit nu ook Reala Ace. In totaal nu 20 verschillende filmsimulaties.

De ISO-waarde gaat van 80-12.800, extended van 40-25.600. Het dynamisch bereik haalt wel 13 stops. Opname in 16-Bit RAW/10-bit HEIF. Er is een veelzijdige 4:3 sensor formaat 3:2/16:9/65:24/5:4/7:6.

De mechanische sluiter gaat tot 1/4000ste seconde. En de langste sluitertijd is 60 seconden open. Elektronisch komt deze camera op 1/32.000ste seconde. Je kunt continue opnamereeksen op 7 fps schieten. De IBIS functioneert aanmerkelijk beter dan bij het voorgaande model.

Video

Bij de FUJIFILM GFX100S II zal de aandacht in de eerste instantie uitgaan naar foto. Wie echter aan 4K met 30P in 4:2:2 10 bits in het middenformaat voldoende heeft zal bij deze camera geheel aan zijn of haar trekken komen. Hier is er alleen concurrentie uit het eigen huis, andere pro-camcorders en systeemcamera’s in deze prijsklasse hebben het nakijken.

Een probleem bij grote beeldsensoren en video met een elektronische sluiter vormt altijd een dreigende rolling shutter. Op 4K 30P en 25P (UHD en DCI) zonder cropping heb je deze heel weinig. Er is enige ‘skewing’ zichtbaar. Zoals gezegd heeft de GFX100S II zowel een mechanische als elektronische sluiter. De hogere K-formaten van 5,8 en 8K en amorf van het topmodel GFX100 II ontbreken.

Je kunt in Apple ProRes opnemen via USB type C naar een externe SSD. Met de F-Log2 heeft de videograaf een dynamisch bereik van 13 stops. De standaard ISO-waarde is 100.

Welkom is de Wave Forms Grafische weergave van licht/donker schaal in frequenties. Onder is 100% zwart, boven is 100% wit. De Vector Scope visualiseert de helderheid en saturatie van kleuren. De Zebra Setting geeft aan welke plekken overbelicht zijn.

Atomos AirGlu BT biedt een mogelijkheid tot het synchroniseren van audio Time Code tussen meerdere camera’s. IS Boost Mode geeft meer ruimte aan de beeldstabilisatie door middel van een kleine crop.

Tijdens de opname is het beeldkader rood omrand, de Rec Frame Indicator. Zo kan de videograaf zich niet vergissen. De speciale camcorderdisplay laat de belangrijkste functie en instellingen voor movie zien. De AF tracking werkt naar behoren. Het geluid is zoals altijd bij FUJIFILM dik in orde.

Praktijk en conclusie

Met de GFX100S II heb je een brok kwaliteit in handen. De gemaakte foto’s brengen in dit middelformaat naar de allerhoogste niveaus. Beter is er in deze prijsklasse gewoon niet! En dat maakt deze systeemcamera nu zo aantrekkelijk voor de fotograaf. Bij video is de 4K kwaliteit gewoon top. En dat in middenformaat. De oude bioscoop opnamen met grote beeldframes zijn hiermee weer volledig terug. Voor meer K moet je bij het topmodel GFX100 II zijn.

De camera is robuust en flink aan de maat doch de bediening is ergonomisch en het gewicht en afmetingen laten zich goed hanteren. De prijs is relatief gunstig en een eerste zet naar hoogwaardig middenformaat voor de massa.

Prijzen & Info