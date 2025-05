Sony introduceert de GP-VPT3 grip/statief en RMT-VP2 remote

De GP-VPT3 ondersteunt stabiel fotograferen vanuit de hand dankzij een gripontwerp dat is geoptimaliseerd voor gebruiksgemak en flexibele opnamehoeken, en geschikt is voor camera’s met een gewicht tot 1,5 kg. De grip kan worden gebruikt als statief en de afstandsbediening kan worden losgekoppeld.

Dankzij de ergonomisch ontworpen grip kun je met één hand content vastleggen terwijl je belangrijke camerafuncties, zoals zoomen en scherpstellen, uitvoert, ongeacht of je rechts- of linkshandig bent. Met het kopmechanisme kan je met één druk op de knop schakelen tussen de selfiestand en normaal fotograferen, en met het kantelmechanisme kan je de hoek vrij instellen. ​ ​

De afneembare afstandsbediening is uitgerust met een MOVIE-knop, een zoom-/focusknop en een C1-knop (die je kan customizen), waardoor bediening met één hand mogelijk is. Hierdoor kan de sluiter op afstand worden bediend, zodat de content creator ook op groepsfoto’s kan staan en cameratrillingen bij weinig licht worden verminderd. De afstandsbediening kan worden aangesloten op Sony-camera’s en Xperia-smartphones met een draadloos communicatiebereik van ongeveer 10 m. De grip en afstandsbediening worden zonder kabels of ontvangers op het toestel aangesloten, waardoor de camera tijdens het gebruik stof- en vochtbestendig blijft. De afstandsbediening RMT-VP2 is ook apart verkrijgbaar.

Prijs en beschikbaarheid

De GP-VPT3 zal vanaf juni 2025 beschikbaar zijn voor ongeveer 145 euro en de RMT-VP2 voor ongeveer 85 euro.

