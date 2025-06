Bluesound lanceert vernieuwde versie van Powernode netwerkspeler

De bijgewerkte Powernode levert indrukwekkende prestaties: 100 Watt per kanaal in stereo, of 80 Watt per kanaal wanneer drie kanalen (voor links, rechts en center) worden gebruikt. Een belangrijke verbetering is de integratie van galliumnitride (GaN)-transistortechnologie. Deze innovatie zorgt voor minder vervorming en een merkbaar helderder geluid. Bluesound belooft hiermee een opgeruimde opstelling zonder de wirwar van kabels die vaak bij traditionele AV-systemen hoort.

Dankzij een ingebouwde HDMI eARC-poort en de mogelijkheid om een centerluidspreker aan te sluiten, kun je de Powernode eenvoudig verbinden met je tv en luidsprekers voor een nette 3.1-opstelling. Wil je een complete surround sound-ervaring? Voeg dan draadloze Bluesound Pulse luidsprekers en een Pulse Sub+ subwoofer toe voor een volledig 5.1-kanaals systeem.

De connectiviteit is ook gemoderniseerd met een USB-C audio-ingang, aptX Adaptive Bluetooth, en een speciale THX AAA hoofdtelefoonversterker. Bovendien is de Powernode Dirac Live Ready voor geavanceerde ruimtecorrectie. De Powernode draait op het intuïtieve BluOS multiroom streamingplatform, waarmee je toegang hebt tot talloze streamingdiensten en geniet van hoge-resolutie audio.

De Bluesound Powernode is vanaf 12 augustus 2025 te bestellen.