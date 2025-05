Sony WH-1000XM6 houdt nog meer omgevingsgeluid buiten

De populaire koptelefoon van Sony is alweer aan de zesde generatie toe. Deze serie staat bekend om de premium audio en de uitstekende eigenschappen op het gebied van noise cancelling. Daar is ook dit keer weer aan gesleuteld, want Sony spreekt over de meest geavanceerde noise cancelling tot nu toe, oftewel de volgende evolutie in noise cancelling. Dankzij een nieuwe chip, een adaptief microfoonsysteem en intelligente algoritmes wordt er nog meer omgevingsgeluid geblokkeerd. De verwerkingssnelheid is zeven keer hoger waarbij in realtime maar liefst twaalf microfoons door de HD Noise Cancelling Processor QN3 worden afgestemd. Zo kan ruis en omgevingsgeluid nog nauwkeuriger worden gedetecteerd en in realtime worden aangepast. Daarnaast is er ook een Auto Ambient Modus om een balans te bieden tussen muziek en omgevingsgeluid. De noise cancelling is verder naar wens af te stellen via de Sony | Sound Connect-app.

Premium audio

Sony spreekt wederom over studiokwaliteit audio dankzij de samenwerking met drie topstudio’s in de muziek, namelijk Sterling Sound, Battery Studios en Coast Mastering. Hierdoor moet de koptelefoon emotie, energie en details van de artiest met precisie leveren, precies zoals het bedoeld is. De speciaal ontwikkelde driverunit moet elk detail naar voren brengen. De Sony WH-1000XM6 ondersteunt Hi-Res Audio en Hi-Res Audio Wireless dankzij LDAC. Edge-AI en het DSEE Extreme-algoritme upscalen gecomprimeerde digitale muziekbestanden in realtime om het hoogfrequente geluid dat verloren gaat door compressie te herstellen.

De Sony | Sound Connect-app helpt om audio helemaal naar wens af te stellen. Je hebt een 10-bands EQ en kunt een ruimtelijk gevoel creëren met Background Music Effect. Er is een speciale Game EQ (met ultralage latentie) voor gamers en een 360 Reality Audio Upmix voor filmliefhebbers. 360 Spatial Sound-technologie en Auracast zijn ook aanwezig.

Optimaal comfort in drie kleuren

Sony heeft de WH-1000XM6 voorzien van een bredere hoofdband met zachte pasvorm. Deze is voorzien van veganistisch leer voor een drukvrije draagervaring. De oorkussens zijn ontworpen voor draagcomfort voor de hele dag en sluiten zacht aan, terwijl ze gelijk ook passief de oren goed afsluiten ter ondersteuning van de noise cancelling. Je kunt jouw muziek bedienen met de knoppen en een touchpaneel.

De koptelefoon is makkelijk op te vouwen en de constructie is voorzien van sterk metaal voor duurzaamheid. De compacte case die meegeleverd wordt heeft een magnetische sluiting en is daardoor makkelijker in gebruik. De Sony WH-1000XM6 is verkrijgbaar in drie kleuren, namelijk Black, Platinum Silver en Midnight Blue.

Prijs en beschikbaarheid

De Sony WH-1000XM6 is verkrijgbaar vanaf mei 2025 voor 450 euro.