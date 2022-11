Review: Panasonic TX-55LZW984 (LZW984-serie) oled tv

Gebruiksgemak en smart tv

Alle Panasonic OLED-modellen werken met My Home Screen 7, dus we hernemen onze review van de LZW2004. Het is een van de weinige smart tv-systemen waarvan de interface niet het volledige scherm vult. Met een druk op de Home toets verschijnt een reeks tegels onderaan het scherm. Die kunnen apps, externe apparaten of live tv zenders bevatten.

Het is mogelijk om zelf te bepalen welke tegels en in welke volgorde ze op het scherm staan. Bij heel wat tegels krijg je een tweede balk te zien met aanbevelingen zodra je de tegel selecteert. Dat is bijvoorbeeld het geval bij Netflix, Prime Video, Disney+ en YouTube. Selecteer je de Live TV tegel dan zie je een extra balk met alle zenders.

Ongetwijfeld de grootste troef van My Home Screen is hoe snel en vlot je door de interface kan gaan. Of je nu een andere app wil openen, of even door de menu’s gaan om een instelling aan te passen, je merkt nergens echt dat de interface je vertraagt. Daartegenover staat dat het app-aanbod steevast wat achter loopt op de concurrentie. Zo ontbreken HBO Max en Viaplay bijvoorbeeld. Voor Nederland is er een goed, maar niet volledig, aanbod lokale streamingdiensten. Belgische apps ontbreken, noch Streamz, noch VTM go, noch VRT Max zijn terug te vinden.

Het snelmenu is een handige manier om bepaalde instellingen aan te passen zonder door heel het menu te moeten. Je kan het bovendien aanpassen naar eigen voorkeur. De volledige menu’s zijn bijzonder uitgebreid, maar navigeren vlot.