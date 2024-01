Streamingtips #4 – Monk, A Real Bug’s Life en Queer Eye

The Favorite (netflix)

Het is een kostuumdrama, maar dan goed. Het is grappig, het is over de top en het is vooral heel erg genieten. The Favorite draait om 18e eeuws Engeland en draait om de oorlog met Frankrijk en de trieste koningin Anne die op de troon zit maar zich volledig laat inpakken door haar goede vriendin Lady Sarah. En dat spelen Olivia Colman en Rachel Weisz geweldig. Het is niet voor niets dat deze film heel veel awards heeft gewonnen. Soms een tikkeltje absurd, maar dat maakt The Favorite juist een van onze favoriete kostuumfilms.