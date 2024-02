Sirui Nightwalker T1.2 S35 Cineobjectieven: Betaalbare Primes op 24, 35 en 55 mm

Een cineobjectief wordt gekenmerkt door hoge optische prestaties, een traploze T-diafragmaring en een voor tandwielen geschikte scherpstelring. Een speciale uitvoering die vaak ook nog eens in kleine aantallen wordt uitgebracht. Wie nietsvermoedend denkt even een cinelens aan te schaffen schrikt zich rot van de prijs. Zeker voor de topmerken maar ook bij Sigma en Samyang is goedkoop echt anders.

Dan komt Sirui met een stuk vriendelijker, rond de € 380,-, geprijsde reeks cinelezen uit. Deze zijn ontworpen voor Super 35 mm sensoren maar zeker ook geschikt voor MFT en APS-C. De serie van 24, 35 en 55 mm is ook nog eens flink lichtsterk met T1.2 als maximale diafragmaopening. Leverbaar voor Panasonic MFT, FUJIFILM X, Sony-E en Canon RF.

Cinema Nightwalker

Deze typering duidt op twee belangrijke eigenschappen: Cinemakwaliteit en heel lichtsterk (je kan er zo de nacht mee inwandelen.) Menig professionele gebruiker zal bij het zien van het wel heel aantrekkelijke prijskaartje nu de wenkbrauwen fronsen. Voor die prijs kan je toch geen goede cinelens bouwen? Het is maar welke eisen je stelt en hoe precies de gebruiker naar deze Nightwalker primes kijkt. Mechanisch zijn alle drie de objectieven zonder meer goed. Op de lensuitvoering, vatting, markeringen en instelring valt weinig aan te merken.

De optische kwaliteit dan? Die is voor deze prijs verrassend goed. Zeker wat de scherpte in het centrum en na enig diafragmeren ook de randen betreft. De Bokeh is om te zoenen en lekker romig. Reflecties zijn goed onder de duim gehouden en komen zelfs aangenaam over.

Dan de kritische kleurweergave en het contrast. Best prima voor deze prijsklasse. Het pro-gezeur zal echter gaan om de matige chromatische aberratie en kleurverschillen tussen de objectieven onderling. Voor menigeen niet echt storend en te verhelpen in de postproduction.

Verder vinden tal van gebruikers kleine lensafwijkingen zo hun creatieve charme hebben. De lichtsterkte van T1.2 is fenomenaal voor zowel video als foto. Ideaal over avondopnamen, nachtelijke evenementen, het optreden van musici in donkere zaaltjes, portretten met een fraaie Bokeh en de cinematografische look.

Beperkingen en gebruik

Er zitten een aantal beperkingen aan dit soort cine-primelenzen. Er is geen automatische scherpstelling. Daar valt goed mee te lezen zolang de foto/videograaf maar ziet wat hij of zij doet. Hulpmiddelen voor de scherpstelling kunnen hierbij goed van dienst zijn. Er is geen ingebouwde beeldstabilisatie. Die zal met Body Image Stabilisation (IBIS) uit het camerahuis moeten komen. Het gewicht van circa een pond valt reuze mee en zal in de praktijk niet hinderen.

De Sirui Nightwalker cinelenzen zijn ontwikkeld voor een Super 35 mm beeldsensor zoals gebruikelijk in pro-videocamera’s. Dat is ook gewoon geschikt voor MFT en APS-C. Wel kan er een cropfactor optreden die het randpunt verlengt. Bij MFT bijvoorbeeld 2 x. Het is een handmatig objectief. Dat zal in een aantal gevallen aan de camera verteld moeten worden. Bijvoorbeeld een no-lens instelling bij Fujifilm of een mount adapter setting. Desgewenst kan je de scherpstelling via een rig uitvoeren met een follow focus tandwiel-systeem. De traploze diafragmaring werkt lekker soepel.

Praktijk & conclusie

In de praktijk is het even leren hoe het werkt en dan schiet de gebruiker fraaie videolips en foto’s. De instelringen voor focus en diafragma zijn uniform in de bediening en alle objectieven hebben een 67 mm filterdraad.

Zeker voor de prosumer, beginnende cinematograaf en lowlight fotograaf objectieven om eens goed bij stil te staan.

Prijzen & Info