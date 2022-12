Een tv meten en kalibreren: metingen en grafieken interpreteren

HDR EOTF – Luminantie

Rechts bovenaan: Dit is het verloop van de EOTF (Electro-Optical Transfer Function). De EOTF bepaalt hoe het elektrische signaal omgezet wordt naar helderheid. Ook de gamma-curve die we in SDR gebruiken is een EOTF. HDR10 gebruikt een andere standaard, namelijk PQ (Perceptual Quantizer). De gele lijn geeft de ideale curve aan, de zwarte lijn is het gemeten resultaat. Ligt het resultaat boven de gele lijn is het beeld te helder en omgekeerd. De EOTF eindigt in een plateau, afhankelijk van de maximale luminantie van het scherm. Daarvoor kijken we naar de volgende grafiek.

Rechts onderaan: De gammacurve voor SDR is relatief. Het verloop is bepaald, maar de absolute waardes zijn afhankelijk van het gemeten maximum. De PQ EOTF is echter een absolute EOTF. Dat betekent dat een bepaalde signaal-waarde altijd overeenkomt met een bepaalde helderheid, ongeacht de maximale helderheid van het scherm. In deze grafiek zie je hoe de curve verloopt en op welk maximum ze uitkomt. Daar waar de curve het maximum van het scherm benadert, buigt ze langzaam of om geen of minimaal witdetail te verbergen. Die bewerking noemen we tonemapping. Er zijn geen regels voor hoe dit gebeurt. Maar indien het scherm de curve te snel afvlakt maak je content donkerder daar waar dat niet noodzakelijk is. Vlakt het scherm de curve af in een recht hoek, dan verlies je mogelijk witdetail.

Onze metingen worden gedaan metadata die een maximum van 1000 cd/m² signaleert. De curve moet dus uiteindelijk op een plateau komen bij waarde 75.