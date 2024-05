How-to: zo stel je de tv optimaal in voor het EK voetbal en andere sporten

Waarom je tv anders instellen?

Veel mensen stellen hun televisie op, en veranderen niets aan de instellingen. De fabrikant heeft ongetwijfeld de tv ingesteld voor het beste beeld, zo redeneer je. En als het beeld al op zijn best is, kan je het toch niet nog beter maken? Dat lijkt een logische redenering, maar ze is helaas niet juist. En wel om twee redenen. Ten eerste levert de fabrikant het toestel in een energiezuinige beeldmode, daartoe wordt hij verplicht door Europese regelgeving. Tegenwoordig heet die niet meer altijd standaard maar vaak eco. Die beeldmode laat, zeker bij topmodellen, echter een deel van het potentieel van je tv onbenut. Ten tweede is een televisiescherm geen perfecte weergave van de realiteit, en dus maak je bij het selecteren van de instellingen een aantal compromissen. Ook elke beeldpreset is dus een selectie van bepaalde voorkeuren, soms ten nadele van andere aspecten.

In onze reviews raden we steevast aan om de ‘Film’ of ‘Bioscoop’ beeldpreset te gebruiken, omdat die voor de beste beelden zorgt. Daarbij gaan we er van uit dat je typisch in een lichtjes verduisterde omgeving kijkt, zoals een matig verlichtte woonkamer ’s avonds. Maar voor sport, en zeker voor voetbal, zijn er misschien andere prioriteiten.