Smarthomebediening kan nu met 3D Map View in SmartThings

Met 3D Map View wordt smarthomebediening volgens Samsung intuïtiever en simpeler dan ooit. De nieuwe functie zet plattegronden van ruimtes om in virtuele afbeeldingen in de SmartThings-app. Je krijgt dan een 3D-plattegrond te zien van je eigen huis met al jouw apparaten daarin. Je kunt in één oogopslag de temperatuur, luchtkwaliteit en energieverbruik zien en kunt met één druk op de knop je slimme lampen aan- en uitzetten. 3D Map View laat in één keer het hele huis zien en de plattegrond wordt in realtime bijgewerkt als er meer apparaten worden aangesloten.

Hoe krijg je dan een 3D-kaart van je huis? De vorige versie van Map View was een 2D-model en was beperkt tot woningen waarvan al een plattegrond beschikbaar was. De nieuwe 3D Map View daarentegen maakt gebruik van Spatial AI in Samsung-apparaten als de robotstofzuiger Bespoke Jet Bot. Met behulp van de ingebouwde LiDAR-sensoren worden de ruimtes in huis nauwkeurig gemeten en in kaart gebracht, waardoor de indeling van het huis inzichtelijk wordt.

SmartThings-app op smartphone, tv en koelkast

Volgens Samsung is ook de filterfunctie verbeterd, waarmee het monitoren en beheren van apparaten efficiënter wordt. Nog voor het einde van het jaar moet dit leiden tot een gepersonaliseerde en gebruiksvriendelijke slimme dienst die gebruikmaakt van AI-personages, zoals op CES 2024 al werd onthuld. Je kunt de nieuwe Map View bekijken via de SmartThings-app op je smartphone, maar ook via de app op TV’s. Ook de Family Hub-koelkasten zijn straks na een update (eerste helft van dit jaar) geschikt voor de nieuwe functie.

