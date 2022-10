Review: Hisense 55A85H (A85H-serie) oled-tv

Hisense 55A85H - Gebruiksgemak en smart tv

VIDAA U, het smart tv-platform van Hisense, heeft heel wat te bieden. In deze versie, VIDAA U6, kan je gebruik maken van gebruikersprofielen om elk gezinslid zijn eigen favoriete apps te geven, al is dat niet verplicht. Je kunt de tv perfect gebruiken, inclusief alle apps, zonder een VIDAA-account.

Je installeert de tv ofwel met de remote of via de VIDAA app. We merkten daarbij een eigenaardigheid op. De installatieprocedure laat je niet toe om via ethernet met je thuisnetwerk te verbinden (ook al is de tv via ethernet aangesloten), je kan enkel verbinden via WiFi. We sloegen die stap dan maar over, en verbonden de tv na de installatie via de menu’s met het netwerk, dan kan je wel voor een bedrade aansluiting kiezen. Het is dus niet meer dan een schoonheidsfoutje. We informeerden Hisense, mogelijk kan met een software update de installatieprocedure aangepast worden.

De VIDAA U interface is compact en overzichtelijk, maar het Home scherm springt niet heel erg zuinig om met schermruimte. De grote centrale VIDAA banner heeft geen enkel nut. Bovenaan vind je iconen voor de zoekfunctie, ingangen, instellingen, meldingen, gebruikersprofiel, en stemcommando’s. Onder de banner is er plaats voor twaalf apps. Zodra je er een selecteert, schuift alles naar boven, en krijg je aanbevelingen uit die dienst, indien die beschikbaar zijn. Je kan de apps en de volgorde in die rij zelf bepalen. De interface reageert vlot.

Hisense biedt een overzichtelijk menu met instellingen, logisch georganiseerd en gemakkelijk om door te navigeren.