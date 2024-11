Filmmaker Mode: alles dat je moet weten over de nieuwe beeldmodus

In 2020 kondigde de UHD Alliance al aan met een speciale Filmmaker Mode te komen, waarmee content op televisies weergegeven moet worden zoals de filmmakers het bedoeld hebben. Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en zien we de beeldmodus op diverse televisies van grote fabrikanten verschijnen. Maar, wat betekent de Filmmaker Mode precies en wat heb je er aan?

De Filmmaker Mode voor een originele weergave

Op je televisie vind je vandaag de dag al een grote verscheidenheid aan beeldmodi terug, van levendig tot aan bioscoop of helder. En dan hebben we het nog niet eens over alle HDR-modi. Maar, volgens de makers van films is geen van die modi echt perfect om een film mee weer te geven. Daarom heeft de UHD Alliance – een samenwerking tussen verschillende partijen uit de film- en tv-industrie – het initiatief genomen om een zogenaamde Filmmaker Mode te komen waarmee tv’s films weergeven op de manier zoals de maker van de film het bedoeld heeft.

Kritiek uit Hollywood

Het begon allemaal met kritiek van filmmakers en filmsterren. Onder meer Tom Cruise en Christopher Nolan gaven aan niet blij te zijn met hoe televisies vandaag de dag omgaan met originele filmcontent. Zo zouden televisies teveel bewerkingen doen die de weergave niet ten goede komen. Het grootste kritiekpunt had te maken met de beeldinterpolatie. Hiermee worden door de tv extra frames toegevoegd zodat met name snelle bewegingen vloeiender ogen. Dit is voor veel regisseurs een struikelblok aangezien deze opties beelden onnatuurlijk over laten komen, het film-effect wegnemen en vooral ook iets laten zien wat door de makers nooit zo bedoeld is. Nagenoeg alle tv’s van de grote merken beschikken over motion interpolation, maar dan onder verschillende noemers. Philips noemt het bijvoorbeeld Perfect Natural Motion, terwijl LG het TruMotion noemt. Hoewel veel kijkers het vaak fijne opties vinden omdat het beelden vloeiender laat lopen is het dus een doorn in het oog van de makers. Daarnaast was er kritiek op verkeerde beeldverhoudingen, te intense kleuren en geconverteerde frame rates.

Wat doet de Filmmaker Mode?

Een Filmmaker Mode werd in het leven geroepen om films en series zonder al die bewerkingen van televisies te tonen. Wanneer deze beeldmodus op een televisie geactiveerd wordt, worden diverse ‘post-processing’ technieken uitgeschakeld. Denk hierbij dus aan de beeldinterpolatie, ruisreductie, kleurversterking en scherpte. Daarnaast worden de eigenschappen van de originele film of serie in stand gehouden. Zo blijft de beeldverhouding precies zoals het door de makers bedoeld is, net als de frame rate (het aantal beelden per seconde) en de kleurweergave.

Automatisch of met de afstandsbediening

De Filmmaker Mode werkt in zowel SDR- als HDR-modus en kan automatisch (door herkenning van metadata in het signaal) of via een knop op de afstandsbediening ingeschakeld worden. Bij de automatische optie word je als kijker gevraagd of je de Filmmaker Mode in wilt schakelen. Het is aan fabrikanten om beide opties of één van de opties te integreren in hun tv’s.

Sinds 2020 op televisies

De Filmmaker Mode verschijnt sinds 2020 op de eerste televisies, van onder meer Panasonic, LG, Philips, Samsung, Sony en Philips. De beeldmodus is tegenwoordig op vrijwel alle modellen in de middenklasse en premium klasse te vinden, en voor de topmodellen is daar sinds 2023 ook de Filmmaker Modus voor Dolby Vision bijgekomen. Simpel gezegd betekent dit dat content ook in Dolby Vision HDR weergegeven kan worden zoals de filmmakers het bedoeld hebben.