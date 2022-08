Achtergrond: Bewegingsscherpte op televisies uitgelegd

Scherpere beelden door Black Frame Insertion

Een van de meest voor de hand liggende oplossingen voor motion blur vinden we door te kijken naar de oorzaak. De vervaging ontstaat omdat onze ogen over een voorwerp glijden dat eigenlijk stationair is. Als we dat voorwerp gedurende kortere tijd weergeven, dan zien we minder vervaging. Een mogelijke oplossing is bijvoorbeeld het scherm (meer bepaald de achtergrondverlichting) tijdelijk zwart te maken. Dit noemen we ‘Black Frame Insertion’ of BFI. Deze techniek is erg effectief, maar heeft wel een paar nadelen. Ten eerste wordt het beeld aanzienlijk donkerder, omdat we gedurende een deel van de tijd een zwart scherm tonen. En ten tweede, als de frequentie waarmee we zwarte beelden introduceren niet hoog genoeg is, zien we flikkeringen in het beeld. Voegen we meer zwarte beelden in, bijvoorbeeld twee keer zoveel als we frames hebben, dan zie je iets minder flikkering, maar zie je mogelijk een duidelijke dubbele rand.

Een andere term die gerelateerd is aan BFI is Backlight Scanning (BLS). In plaats van het volledige scherm te dimmen, wordt het in stukken gedimd. Dit kan omdat een lcd-scherm elk frame niet in één keer op het scherm zet, maar opbouwt typisch van boven naar beneden. Door de backlight onder te verdelen in bijvoorbeeld 10 rijen en hem te synchroniseren met het tonen van een nieuw frame, krijg je nog scherpere beelden. Conceptueel kan je stellen dat een backlight die onderverdeeld is in 10 secties het equivalent is van 9 Black Frame insertions vermits elk deel van het scherm 90% van de tijd donker is.

BFI en BLS liggen aan de grond van de hoge Hz-ratings die je op televisies vindt. Een fabrikant kan een 50Hz-paneel gebruiken, en combineren met BFI om vervolgens een 100Hz framerate te claimen. Uiteraard is dat niet hetzelfde als een echt 100Hz-paneel (dat geen BFI gebruikt). Dat 100Hz-paneel kan echter ook met BFI gecombineerd worden, en dan spreken we over een 200Hz framerate. Nog ingewikkelder wordt het als BLS gebruikt wordt. Een 100Hz paneel gecombineerd met bijvoorbeeld een 10-delige BLS, benoemt men dan als een 1000Hz framerate. Hoe fabrikanten die getallen berekenen is interne keuken, en niet altijd even duidelijk. Je vergelijkt dus best nooit Hz-ratings of ‘motion ratings’ van fabrikanten onder elkaar. Binnen het aanbod van een fabrikant is die rating wel indicatief voor betere bewegingsscherpte.

Ook OLED-tv’s kunnen gebruik maken van BFI. Dat zorgt echter net als bij lcd-tv’s voor zichtbare flikkeringen in beeld en een verlaagde helderheid. In 2020 verschenen de eerste OLED-tv’s met een geavanceerde BFI-techniek. Die past de duurtijd van het zwarte frame aan op basis van de getoonde content, en doet dat aan een hogere frequentie. Daardoor is er nauwelijks nog flikkering zichtbaar en is de impact op de helderheid veel kleiner. Meer detail vind je in dit artikel, zoek naar de sectie OLED Motion Pro.

BFI of BLS zijn goede technieken voor gaming. Ze veroorzaken geen vertraging, maar het eventueel flikkeren van het beeld en wat donkerdere beelden moet je er bij nemen.